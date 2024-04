Tabu em jogo: Náutico nunca venceu o Bahia atuando como visitante

A- A+

O Náutico já desligou a “chave” do Campeonato Pernambucano, após o vice-campeonato para o Sport, e agora volta suas atenções para o compromisso da quarta (10), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2024. Outro duelo eliminatório diante de um adversário com maior poderio econômico, nível técnico superior e em divisão (Série A) superior. Não bastasse isso tudo, o Timbu ainda precisa lidar com um tabu: os pernambucanos nunca venceram o time baiano jogando fora de casa.

Histórico negativo

Náutico e Bahia já se enfrentaram 67 vezes na história, sendo 21 delas com mando de campo do Tricolor de Aço. São cinco empates e 16 triunfos dos baianos. O mais recente foi o 3x0 pela Série B 2022, na Arena Fonte Nova, mesmo palco do duelo pela primeira eliminatória (e única, em caso de desclassificação) do Nordestão.

O Bahia foi o líder do Grupo B, com 18 pontos, com seis triunfos e duas derrotas. O Náutico, por outro lado, passou em quarto, com sete, somando apenas uma vitória nos oito jogos da primeira fase. Por conta disso, os baianos têm a vantagem de atuar como mandante em partida única. Empate no tempo normal levará a decisão para as penalidades. Quem passar de etapa pega nas semifinais o ganhador de CRB x Botafogo-PB, que jogam terça (9), no Rei Pelé.

"O foco agora é a Fonte Nova. O Bahia é um time de Série A, com um investimento gigantesco e nós vamos lá para tentar a classificação. O Náutico é muito grande para a gente ir para lá com a mochila nas costas achando que vamos entregar o jogo ou que vamos ficar satisfeitos se não conseguirmos a classificação. É partida decisiva, única", frisou o técnico alvirrubro, Mazola Júnior.

Para o confronto, o Náutico poderá utilizar peças que não ficaram à disposição na final do Pernambucano por não terem desembarcado a tempo de serem inscritos na fase final, casos do volante Sousa e do atacante Cléo Silva. Outros nomes que chegaram recentemente ao clube foram os do meia Thiago Lopes e do atacante Gustavo Maia.

Bolso cheio

Uma classificação para as semifinais também garante uma boa verba para o Náutico. Se eliminar o Bahia, o clube reembolsará R$ 733 mil - cota importante para ajudar no recursos de olho na Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu já recebeu R$ 524 mil por ter avançado ao mata-mata regional. Na decisão, o campeão fatura R$ 2,094 milhões, enquanto o vice leva R$ 1,360 milhão.

