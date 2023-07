Tabu em jogo: Santa Cruz não perde para o Campinense há 10 anos

A- A+

Enfrentar o Campinense traz boas recordações ao Santa Cruz. O clube paraibano foi o adversário na final da Copa do Nordeste de 2016, vencida pela Cobra Coral. No jogo de ida, no Arruda, triunfo por 2x1. Na volta, empate em 1x1, no Amigão. Se nessa ocasião os paraibanos já levaram a pior diante dos pernambucanos, quando o assunto é recordar o último triunfo da Raposa, a distância é ainda maior. Especificamente de 10 anos.



A última derrota do Santa Cruz para o Campinense foi em 2013, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Os paraibanos ganharam por 3x0, no Amigão. De lá para cá, nada de vitórias. No mesmo ano, também no torneio, o Tricolor deu o troco em casa e ganhou por 2x0.





Em 2016, como já dito acima, o Campinense não derrotou o Santa e ficou com o vice-campeonato regional. Em 2017, também no Nordestão, um empate em 1x1 em Campina Grande e derrota por 1x0 no Recife. O confronto mais recente foi neste ano, pela primeira fase da Série D. No Arruda, a Cobra Coral venceu por 1x0, com gol de Ítalo Melo.



Cálculo para o mata-mata



O Santa Cruz trabalha com a meta de 21 pontos para avançar de fase na Série D. Os cálculos levam em conta a média das equipes que ficaram na quarta posição desde que o torneio adotou o atual formato, com grupos de oito clubes cada e 14 rodadas iniciais.

Dos 24 clubes que terminaram em quarto lugar nos recortes das três edições mais recentes, apenas oito precisaram fazer mais de 21 pontos para ficarem na posição. Os que tiveram aproveitamento mais alto foram o Cascavel (Grupo A7 2020) e Azuriz-PR (Grupo A8 2022), ambos com 24 pontos. Por outro lado, o Globo-RN (Grupo A3 2020) e o Caxias (Grupo A8 2021) foram os que fizeram menos pontos, com 18 cada.

O próprio Santa, no ano passado, precisou de menos de 21 pontos para chegar ao mata-mata. Pelo Grupo A4, a equipe terminou em quarto lugar, somando apenas 19. Na edição de 2023, o Tricolor terá pela frente jogos contra Campinense, Potiguar e Iguatu-CE.

Veja também

Santa Cruz Precisando reagir na Série D, Guedes revela cobrança no Santa Cruz