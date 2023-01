Tabu em jogo: Santa Cruz nunca venceu o Vitória atuando na Bahia

A- A+

Ganhar do Vitória, no Barradão, na estreia da Copa do Nordeste, pode dar bem mais do que os três pontos ao Santa Cruz no início da competição. O Tricolor também colocaria um ponto final em um tabu histórico. Os pernambucanos nunca venceram o Leão como visitante.

Em toda a história, os clubes se encontraram 14 vezes. São 12 triunfos do Vitória e dois empates. O primeiro confronto foi em 1974, mas válido pelo Brasileiro de 1973, na antiga Fonte Nova, antes de virar Arena. Os baianos ganharam por 2x1. Já o embate mais recente longe do Recife ocorreu em 2021, na Copa do Nordeste, com os rubro-negros superando o rival por 2x0.

Confira o histórico de jogos entre Vitória x Santa Cruz

Vitória 2 x 1 Santa Cruz (Fonte Nova) - Brasileirão de 73

Vitória 1 x 1 Santa Cruz (Fonte Nova) - Brasileirão de 86

Vitória 2 x 0 Santa Cruz (Fonte Nova) - Brasileirão de 88

Vitória 1 x 0 Santa Cruz (Fonte Nova) - Série B 1992

Vitória 2 x 1 Santa Cruz (Fonte Nova) - Brasileirão 1993

Vitória 2 x 0 Santa Cruz (Barradão) - Copa do Nordeste 1997

Vitória 5 x 2 Santa Cruz (Barradão) - Copa do Nordeste 1998

Vitória 1 x 0 Santa Cruz (Barradão) - Copa do Nordeste 2001

Vitória 3 x 0 Santa Cruz (Barradão) - Copa do Nordeste 2002

Vitória 3 x 2 Santa Cruz (Barradão) - Copa do Brasil 2006

Vitória 1 x 0 Santa Cruz (Barradão) - Série B 2006

Vitória 2 x 1 Santa Cruz (Barradão) - Série B 2015

Vitória 2x2 Santa Cruz (Barradão) - Brasileirão 2016

Vitória 2x0 Santa Cruz (Barradão) - Nordestão 2021

