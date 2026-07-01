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Futebol Tabu, Haaland e rivalidades: veja como é a Noruega, adversária do Brasil nas oitavas da Copa Europeus têm no centroavante do Manchester City a principal esperança de gols para superar os pentacampeões mundiais

A Noruega enfrentará o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Os europeus garantiram a classificação ao derrotar a Costa do Marfim por 2x1, pela segunda fase. Confronto que envolve tabu histórico, rivalidade do Campeonato Inglês e disputa de dois artilheiros em grande fase na competição.

Maior vencedora da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira tem um histórico preocupante em confrontos diante da Noruega. A adversária das oitavas de final é a única que já enfrentou os pentacampeões mundiais mais de uma vez e nunca perdeu.

Ao todo, Brasil e Noruega se encontraram quatro vezes, com duas vitórias dos noruegueses e dois empates. Um dos duelos foi válido por uma Copa do Mundo. Na edição de 1998, as seleções se enfrentaram na fase de grupos, com derrota brasileira por 2x1. Os demais jogos foram em amistosos realizados em 1988 (1x1), 1997 (4x2) e 2006 (1x1).

Como joga

A equipe é comandada desde 2020 pelo técnico Stale Solbakken. A Noruega costuma defender no 4-4-2, com marcação alta, e variar o ataque em 4-3-3 ou 4-3-2-1, sempre focando em transições rápidas procurando o centroavante Haaland. O jogador balançou as redes cinco vezes na Copa, uma a mais do que Vinícius Júnior.

Será o primeiro encontro dos atacantes em seleções, mas por clubes já foram oito embates. Todos os jogos envolveram Manchester City, equipe do norueguês, e Real Madrid, do brasileiro. Vini leva vantagem, com três vitórias, três empates e duas derrotas. No quesito de gols marcados, Haaland balançou as redes mais vezes (4x3).

Haaland também costuma ter embates frequentes com o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal. Pelos clubes ingleses, foram 11 jogos, com o norueguês vencendo cinco, empatando quatro e perdendo duas, além de anotar seis bolas na rede. O defensor brasileiro terá mais uma missão difícil de parar o centroavante.

Humildade

Questionado sobre a chance de a Noruega seguir com o tabu histórico e eliminar a Seleção Brasileira na Copa, Haaland não se mostrou tão otimista. “Não vai ser fácil. Você tem que ser realista. Não sei se vamos conseguir, mas a gente se preparou muito. Temos pequenas possibilidades”, afirmou. O centroavante tem 60 gols em 53 jogos pela seleção norueguesa.

Além de Haaland, a Noruega tem como destaque o meia Odegaard, companheiro de Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli no Arsenal. O camisa 10 é o articulador da equipe e peça que tem no passe a principal qualidade para quebrar as linhas defensivas adversárias. Outro atleta que o Brasil precisa ficar atento é o atacante Antonio Nusa, de 21 anos, do RB Leipzig, da Alemanha, que já declarou ter Neymar como inspiração.

“Ele é meu ídolo porque ele cria caos em campo com seus dribles, assim como eu”, disse o “Neymar norueguês”, como é chamado no país.

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