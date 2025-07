Tabu positivo: Náutico nunca perdeu para o Caxias

A- A+

Ao olhar a tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, fica claro que, no duelo desta segunda (21), entre Náutico e Caxias, nos Aflitos, são os gaúchos, líderes da competição, que chegam em melhor momento, enquanto os alvirrubros, em oitavo, ainda lutam para se manter no G8. O histórico de embates, porém, aponta um dado animador para os pernambucanos.

Histórico

Náutico e Caxias já se enfrentaram cinco vezes na história. Os pernambucanos nunca perderam para os gaúchos. Ao todo, são três vitórias e dois empates. O duelo mais recente foi na Série C do ano passado, nos Aflitos, no empate em 2x2.

O centroavante Paulo Sérgio, remanescente da temporada anterior do Náutico, marcou um dos gols do jogo. Gustavo Maia marcou o outro dos mandantes. Álvaro e Gabriel Silva fizeram o dos visitantes.

Nos demais duelos, teve outro empate, em 0x0, fora de casa, pela Série B de 2002. No Sul, o Náutico ainda teve mais dois confrontos, vencendo ambos. Primeiro, por 4x0, na Série B 2003. Kuki (2), Wilson Surubim e Adriano marcaram.

Na Série B 2004, o triunfo fora de casa foi por 3x2. Kuki, Jorge Henrique e Marco Antônio fizeram para o Náutico. Oliveira e Júnior Paulista marcaram para o Caxias. Fechando a lista, na edição seguinte da Segundona, nos Aflitos, o Timbu venceu por 3x1. Bruno Carvalho, Batata e Marcelo Ramos anotaram para os pernambucanos. O gol de honra dos gaúchos foi de Jajá.

As equipes chegam ao confronto com um fator em comum: ambos não perdem há cinco jogos. O Caxias venceu todos os duelos no recorte, enquanto o Náutico ganhou duas vezes e empatou três.

Defesa

Um dos trunfos do Náutico para manter a invencibilidade histórica diante do Caxias é a defesa. O Timbu é o clube que menos sofreu gols, sendo vazado apenas seis vezes.

“Falam que somos a melhor defesa, mas não podemos esquecer que nossa marcação começa lá na frente, com nossos atacantes. Os caras se doam muito, pressionam o tempo inteiro para facilitar o máximo para gente. Por isso estamos colhendo esses frutos. Agora é trabalhar ainda mais forte porque as dificuldades vão aumentar”, declarou o zagueiro Mateus Silva, reforçando a importância de vencer o Caxias para seguir no G8.

“Jogo grande, decisivo. Nada melhor do que jogar em casa, com apoio do torcedor. Nossa equipe é experiente, cascuda, para fazer uma grande partida. Nossa meta é continuar no G8 e buscar posições melhores. Tenho certeza que vamos chegar lá na frente bem classificados porque o trabalho aqui é sério. Se Deus quiser, vamos sair com os três pontos”, declarou.

