Tabu positivo: Sport sempre subiu de divisão após terminar no G4 do primeiro turno da Série B

A- A+

O técnico do Sport, Enderson Moreira, costuma ser comedido ao comemorar a vantagem do clube de terminar o turno da Série B do Campeonato Brasileiro no G4. A história, porém, mostra que o comandante pode ficar um pouco mais otimista. Primeiro, pelo fato de que, levando em consideração o sistema de pontos corridos do torneio, adotado em 2006, 72% das equipes que encerram a metade inicial na zona de acesso comemoraram a subida de divisão ao término da temporada. Segundo, e ainda melhor para os rubro-negros: toda vez que o Leão esteve nessa situação, o sucesso foi garantido.





De 2006 para cá, o Sport obteve quatro acessos. Em três deles, o Leão esteve no G4 após a 19ª rodada. O primeiro caso foi justamente no ano de abertura do formato. Na ocasião, a equipe fechou a primeira metade em terceiro, com 30. No fim da temporada, celebrou o acesso ao encerrar com 64, na segunda posição.



Em 2013, o Sport era o quarto colocado, com 31 pontos, no fim do primeiro turno. Após a disputa do segundo, subiu um degrau, ocupando o terceiro lugar, com 63. O caso mais recente foi em 2019. Novamente, repetindo posição e pontuação de seis anos antes. Quando o campeonato foi finalizado, os rubro-negros estavam em segundo, com 68.



Em 2011, o Sport também subiu de divisão, mas não estava no G4 após o primeiro turno. O clube ocupava o quinto lugar, com 29. A reação veio na metade decisiva, comemorando a subida de divisão ao terminar em quarto, com 61.



Segundo o site “Chances de Gol”, o Sport tem 78,7% de probabilidade de subir de divisão e 27,3% de faturar o título. A estatística aponta que o clube que somar 68 pontos ao término da Série B terá 95% de chances de ficar no G4. O Leão está em terceiro, com 35, tendo feito seu melhor início de turno da história dos pontos corridos da Segundona.



“Tudo está muito próximo. Quem é primeiro de repente fica em terceiro, quarto. Quem é quinto pode virar primeiro. Em uma competição de pontos corridos, o importante é manter uma distância, ficando nesse bloco de G4, G6", afirmou o treinador.



Histórico geral



Das 17 edições já disputadas, em três anos (2009, 2019 e 2022) o mesmo quarteto que esteve no G4 no primeiro turno manteve-se ao término da competição. Em outras nove, foram três de quatro que subiram após iniciar a metade inicial na zona. Em 2006, 2007, 2012, 2016 e 2018, apenas metade que figurou no grupo dos quatro melhores no turno também encerrou no posto no returno.

Na história, no mínimo dois dos quatro clubes que encerram o primeiro turno do G4 sobem de divisão.

Veja também

Futebol José Neves: "O Santa verga, mas não quebra"