Futebol Tabu, vantagem do empate e prêmio milionário em jogo: Náutico encara Cruzeiro pela Copa do Brasil Timbu venceu o duelo de ida por 1x0, nos Aflitos, e tenta avançar para as oitavas de final do mata-mata nacional

Há quase duas semanas, o Náutico contrariou todos os prognósticos pessimistas e venceu o Cruzeiro por 1x0, nos Aflitos, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Resultado para dar confiança no encontro da volta, nesta terça-feira (25), na Arena Independência, em meio às disparidades técnica, financeira e de divisão nacional perante a Raposa. Os pernambucanos precisam apenas de um empate para avançar no torneio e embolsar R$ 3,3 milhões de premiação. Derrota por um gol de diferença levará a decisão para as penalidades.

O Náutico pode quebrar um tabu histórico nesta noite. O clube nunca ganhou no Independência. Ao todo, são 10 derrotas e dois empates. O Timbu fez três partidas contra o Cruzeiro no local. A primeira em 2012, pela Série A, com derrota por 3x0. Depois, duas pela Série B, em 2020 e 2022, com um empate em 0x0 e uma goleada sofrida por 4x0, respectivamente.

Contra Atlético-MG e América-MG, mais tropeços. Diante do Galo, duas goleadas, uma por 5x1 e outra por 5x0, tomadas em 2012 e 2013, respectivamente, na Série A.

Diante do Coelho, o empate em 0x0 na Série B 2003 foi o melhor dos resultados. No mais, os pernambucanos perderam por 3x0 (1988), 2x1 (1996), 1x0 e 2x0 (1997), 2x1 (2015), 1x0 (2017) e 2x0 (2020). Todos em confrontos pela Segundona.

Dúvidas na escalação

O técnico Dado Cavalcanti estuda a possibilidade de escalar dois volantes diante do Cruzeiro, com Juan Gauto formando a cabeça de área ao lado de Jean Mangabeira. Com isso, Souza ou Matheus Carvalho ficariam no banco. Nathan, outro jogador do setor de marcação, está lesionado.

Na zaga, Odivan entra no lugar de Paulo Miranda, fora da equipe após ser investigado em esquema de manipulação de resultados em jogos da Série A 2022, enquanto atuava pelo Juventude. Alisson Santos, com lesão no tornozelo, também não joga.

“É uma possibilidade grande. Nos acostumamos a jogar com um volante apenas na maioria dos jogos e, quando se coloca o segundo, talvez traga uma comoção sobre a mudança. Mas fizemos vários bons jogos com os dois presentes. Estou amadurecendo essa ideia", apontou Dado.

Próximo de acerto

O Náutico está próximo de ganhar mais um reforço para o sistema ofensivo, antes do início da Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia-atacante Thiago Alves, de 23 anos, que estava no Red Bull Bragantino.

O jogador pode ser uma alternativa tanto pelo lado esquerdo de ataque, brigando por espaço com Paul Villero, como também para o setor de criação, como opção para Gabriel Santiago e Matheus Carvalho.

Ficha técnica

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Ramiro, Mateus Vital e Nikão; Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa

Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Odivan, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Juan Gauto e Souza (Matheus Carvalho); Paul Villero, Kayon e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti

Local: Arena Independência (Belo Horizonte/MG)

Horário: 19h

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP). Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere FC, SporTV

