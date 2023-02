Tabus positivos e negativos marcam confrontos de Sport e Náutico no Nordestão

A- A+

Tabu em jogo nos confrontos de dois pernambucanos na Copa do Nordeste. Neste fim de semana, o Náutico recebe o CRB, nos Aflitos, enquanto o Sport visita o Campinense, no Amigão, ambos pela segunda rodada. No lado alvirrubro, o histórico perante os alagoanos na competição é animador. Para os rubro-negros, o melhor é esquecer o retrospecto perante os paraibanos longe da Ilha do Retiro.

O Náutico nunca perdeu para o CRB na história da Copa do Nordeste. Nos cinco duelos entre os alvirrubros, quatro vitórias para o Timbu e um empate. O primeiro jogo foi em 2001. Os pernambucanos ganharam por 1x0, no Rei Pelé. No estádio do adversário, a equipe de Rosa e Silva soma outros dois triunfos, em 2019 (2x1) e 2020 (3x2). Nos Aflitos, uma vitória por 3x2, em 2002, e um empate em 0x0, em 2010.

Buscando melhor início

Uma vitória diante do CRB também pode fazer o Náutico ter o melhor início de Copa do Nordeste da história. O Timbu nunca venceu dois jogos seguidos na abertura da competição. No máximo, tinha somado um triunfo e um empate nas edições de 1997, 2001, 2014 e 2020.

O Sport, por outro lado, nunca venceu oficialmente o Campinense jogando fora de Pernambuco. Em nove confrontos, são seis empates (três por 0x0 e três por 1x1) e três derrotas. Os tropeços foram pelo Brasileirão de 1981 (4x1) e nas edições de 2016 e 2017 do Nordestão, por 1x0 e 3x1, respectivamente.

"Jogar lá na Paraíba é sempre muito difícil. O futebol está muito equilibrado. Se você vacilar, fizer um jogo abaixo do que pode fazer, desconcentrado, sem a mesma determinação e organização, você vai sofrer. Na nossa chave, muitas equipes venceram, está tudo embolado, e pontuar fora de casa será importante para as nossas pretensões", afirmou o técnico do Sport, Enderson Moreira.

O Sport é o terceiro colocado do Grupo A, com três pontos. O Náutico é o primeiro do Grupo B, também com três.

Veja também

NÁUTICO Depois do empate, Dado sai satisfeito do jogo contra o CRB e defende jogadores