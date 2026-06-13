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COPA DO MUNDO Taffarel explica escolha de Weverton para a Copa e descarta corte de Bento por falhas recentes Comissão técnica sempre teve confiança em Alisson e Ederson, considerados os principais nomes da posição no ciclo até o Mundial

A escolha dos goleiros da seleção brasileira para a Copa do Mundo voltou a ser tema de debate entre os torcedores. Em entrevista ao jornal espanhol AS, o ex-goleiro Claudio Taffarel, campeão mundial em 1994 e atual treinador de goleiros da equipe nacional, explicou os motivos que levaram à convocação de Weverton e comentou as ausências de nomes como Bento e Fábio.

Segundo Taffarel, a comissão técnica sempre teve confiança em Alisson e Ederson, considerados os principais nomes da posição no ciclo até o Mundial.

"Alisson e Ederson sempre estiveram aqui conosco. Weverton é uma adição mais recente, pois não estava aqui este ano, mas é um goleiro veterano com muita experiência."

O preparador destacou que a bagagem acumulada pelo goleiro do Palmeiras foi um fator determinante para sua convocação.

"Ele já jogou pela seleção nacional, tem muita experiência, e este é um momento em que precisamos dessa experiência. E ele está aqui para nos ajudar."

Taffarel também revelou que a decisão ganhou força em um momento delicado para o setor. De acordo com ele, as condições físicas de Alisson e a situação de Ederson contribuíram para que a comissão buscasse um nome mais experiente para compor o grupo.

"A convocação aconteceu quando ficou claro que Alisson estava com problemas físicos e que Ederson também não esteve no seu melhor na última partida com a equipe. Então é isso; com Weverton, também buscávamos experiência".

Um dos temas mais discutidos após a convocação foi a ausência de Bento. O goleiro do Al-Nassr vinha sendo presença frequente nas listas da seleção e chegou a ser apontado por parte da imprensa como favorito para ocupar a terceira vaga.

Taffarel, porém, negou que eventuais falhas recentes do jogador tenham pesado na decisão: "Não, não, não. Eu também cometi muitos erros na minha carreira e eles sempre me chamaram de volta. Então não, não foi por isso que não o chamamos."

O ex-goleiro ainda ressaltou que Bento participou normalmente de todo o processo de avaliação realizado pela comissão técnica.

Outro nome lembrado por torcedores foi o de Fábio, que segue atuando em alto nível aos 45 anos pelo Fluminense. Apesar do reconhecimento ao veterano, Taffarel explicou que o momento da seleção exigia outro perfil de escolha.

"Ele tem 45 anos. É um goleiro que continua jogando bem, em um nível muito alto, e já teve sua época jogando pela seleção nacional, mas não agora. Se não tivéssemos convocado Weverton, a lista teria incluído Bento, Hugo Souza e John."

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado, diante do Marrocos, e contará com Alisson, Ederson e Weverton entre as opções para o gol.

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