Schumacher "Tagarela": Ex-cunhada de Schumacher teria abandonado reality por estado de saúde do piloto Modelo alemã saiu do programa de TV sob rumores de que revelaria segredos sobre Schumacher

A ex-cunhada de Michael Schumacher, Cora Schumacher, encerrou repentinamente a participação em um reality show, depois de apenas dois episódios. Especula-se que a saída esteja relacionada com a possibilidade de revelar segredos sobre o estado de saúde do ex-piloto de Fórmula 1.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a modelo de 47 anos seria ‘tagarela’ demais, o que preocupou os produtores do programa. A participação dela na versão alemã do programa ‘I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!’ (Sou uma celebridade…Tire-me daqui!, em português) durou apenas três dias.

A imprensa alemã reportou que, caso Cora revelasse algum detalhe, estaria quebrando um ‘acordo’ fechado entre a rede televisiva e a família Schumacher, de que a vida pessoal do piloto não deveria ser comentada.

O alemão sofreu um acidente enquanto esquiava em 2013 que o levou à beira da morte. Desde então, ele se afastou da vida pública e pouco se sabe sobre seu estado de saúde. Sua esposa, Corinna, e sua assessora de imprensa, Sabine Kehm , ficaram encarregadas de blindar o heptacampeão mundial de Fórmula 1.

Cora foi casada com Ralf Schumacher durante 15 anos. Ele parabenizou a ex-mulher pela participação no reality show. Ele declarou não estar preocupado que a modelo revelaria algo importante. Ele disse que o relacionamento entre os dois foi “há muito tempo”.

O comunicado oficial do programa dizia: "Cora está sofrendo de uma tosse intensa e decidiu que não se sente mais saudavelmente preparada para a aventura na selva. Desejamos a ela tudo de melhor"

Ela era próxima de Michael e Corinna, com quem dizem que ela ainda mantém um relacionamento "respeitoso, mas não próximo".

Ralf parabenizou sua ex-mulher por participar de 'Ich Bin Ein Star – Holt mich hier raus!' e disse que eles frequentemente conversavam sobre ela participar do reality show de TV.

