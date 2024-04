A- A+

futebol Talento ou cai-cai? Quem é o 'Neymar colombiano' do Millionarios, adversário do Flamengo Daniel Ruiz, de 22 anos, que também teve passagem pelo Santos, não empolgou no time paulista e foi devolvido depois de 6 meses

Apelidado de "Neymar colombiano", o meia-atacante do Millionarios Daniel Ruiz, de 22 anos, enfrentará o Flamengo na estreia da Libertadores, às 19h, nesta terça-feira. Ano passado, o jovem teve uma breve passagem pelo Santos. No entanto, ele não empolgou os torcedores, seu desempenho ficou abaixo do esperado e acabou sendo devolvido ao time colombiano seis meses depois.

O meia chegou por empréstimo ao clube paulista em fevereiro de 2023. Porém, sofreu com problemas de adaptação e não entregou o esperado. O atleta chegou a ser afastado por Paulo Turra, técnico na época, e escolheu por permanecer no Brasil para tentar um empréstimo para algum clube brasileiro. Daniel até recebeu algumas sondagens, mas não encontrou um novo caminho no país.

Em agosto, o meia aceitou ser devolvido ao Millonarios. Ao todo, o "Neymar colombiano" participou de 19 jogos, entregando duas assistências e sem gols.

O apelido, no entanto, nada tem a ver com o talento do jogador ou sua passagem pelo clube que apresentou Neymar ao mundo. O motivo é uma característica semelhante à do brasileiro. Marcado pelo termo "cai-cai", Neymar sofre críticas por cavar faltas e por permanecer caído em campo muitos minutos. A plasticidade de algumas quedas, inclusive, geraram memes na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

O caso é o mesmo do colombiano. Na semana passada, na vitória do Millionarios por 3 a 1 sobre o Santa Fé, ele se jogou no chão fingindo sentir dores. Atrás no placar, os adversários perceberam que Ruiz estava simulando uma lesão e imploraram para que o atleta se levantasse. A atitude do meia repercutiu nas redes sociais e foi criticada por torcedores.

"Meu pai é fã do Millonarios e o insulta o tempo todo por se manter no chão", comentou um. "Não era esse quem seria melhor que Neymar e Modric juntos? Que o que Lucho Diaz conseguiu até agora não seria nada comparado ao que esse cara seria?", publicou outro.

Ruiz foi revelado pelo Fortaleza, da Colômbia, e está desde 2021 no Millonarios. Pelo clube, jogou 135 partidas e marcou 15 vezes, além de dar 18 assistências. Já pela seleção colombiana, Daniel disputou o Pré-Olímpico e esteve presente nas derrotas para o Brasil e Equador. Na principal, ele disputou três jogos e não marcou e nem deu passes para gol.

Veja também

