CORINTHIANS Talles Magno recebe alta e Corinthians tem retornos importantes de olho na Sul-Americana O jogador, que chegou a ser encaminhado para a UTI, apresentou melhora no quadro clínico e seguirá com acompanhamento médico antes de retornar aos treinos

O Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira no CT Dr. Joaquim Grava e iniciou a preparação para o duelo com o Racing-URU, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Sport, no sábado, e o domingo de folga, o elenco retomou os trabalhos com foco total na sequência da temporada.

A principal notícia do dia foi fora de campo: o atacante Talles Magno recebeu alta hospitalar após ter sido internado com pneumonia. O jogador, que chegou a ser encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento mais próximo, apresentou melhora no quadro clínico e seguirá com acompanhamento médico antes de retornar aos treinos.

Talles começou a apresentar sintomas ainda na derrota contra o Fluminense, quando entrou no segundo tempo e relatou febre logo após a partida. Desde então, passou por tratamento intensivo, mas estável, e agora inicia a recuperação fora do hospital. A presença do atacante nos próximos compromissos ainda é incerta.

No gramado, a atividade começou com um trabalho de força na academia, seguido de aquecimento e treino técnico no campo. O técnico interino Orlando Ribeiro comandou um exercício de posse de bola e um trabalho de enfrentamento em espaço reduzido.

Dois nomes importantes voltaram a aparecer no grupo. O goleiro Hugo Souza, capitão da equipe, treinou normalmente após se recuperar de uma lesão no reto femoral da coxa direita, sofrida na final do Campeonato Paulista, no dia 27 de março. Já o meia Igor Coronado, que se recuperava de um trauma no ombro esquerdo, também participou das atividades sem restrições.

O elenco alvinegro volta a treinar na tarde desta terça-feira, novamente no CT Joaquim Grava. O confronto com o Racing está marcado para quinta-feira (24), às 19h, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo C da Sul-Americana.



