'Tapa na cara de nós mulheres', diz presidente do Palmeiras, sobre casos de Robinho e Daniel Alves

Presidente do Palmeiras e chefe de delegação da Seleção Brasileira nos Estados Unidos para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, Leila Pereira falou pela primeira vez sobre os casos de Daniel Alves e Robinho, condenados por estupro. A dirigente afirmou, em entrevista ao site UOL, que a situação envolvendo o ex-lateral é "um tapa na cara de nós mulheres".

— Ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte — disse Leila Pereira ao UOL.



Numa decisão publicada nesta quarta-feira, a Justiça espanhola concedeu Liberdade Provisória a Daniel Alves, sob o pagamento de fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões, na cotação atual). Por outro lado, Robinho, que já havia sido condenado pela justiça italiana, recebeu uma homologação para cumprir a pena de nove anos em regime fechado no Brasil.

Leila Pereira foi chamada para chefiar delegação da seleção brasileira nos jogos contra a Espanha e a Inglaterra. A pessoa convidada para chefe de delegação costuma desempenhar papel mais simbólico do que executivo, como acompanhar os treinos e representar a CBF em almoços, jantares e outros encontros com dirigentes de outras federações.

Em breve pronunciamento à imprensa, assim que chegou em Londres, na Inglaterra, na última segunda-feira, Leila Pereira destacou a oportunidade dada a ela pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

– Fico honrada pelo convite. Por todo o trabalho que estamos desempenhando no futebol brasileiro e, principalmente, por ser mulher. A primeira mulher chefe de delegação do futebol masculino e fico muito feliz. Não por achar que a mulher é superior por gênero, somos todos iguais. Mas por nos estarem dando oportunidade para estarmos aqui e onde quisermos – declarou.

