Futebol Tata Martino fala sobre contratação de Suárez: 'Entraves com o Grêmio' Inter Miami, novo clube de Lionel Messi, tem interesse em levar o atacante uruguaio do time gaúcho

O técnico do Inter Miami, Tata Martino, falou nesta segunda-feira a respeito da possibilidade de contratação do atacante Luís Suárez, do Grêmio. O comandante da nova equipe de Lionel Messi admitiu interesse no uruguaio e afirmou que há entraves na negociação com o clube gaúcho.

Questionado sobre possíveis novas contratações do clube que comanda, o treinador respondeu em entrevista coletiva nesta segunda-feira:

"Alguns nomes vocês conhecem. O tema Luís [Suarez] vocês conhecem, mas há algumas entraves que têm a ver com sua situação no Grêmio, essas questões que escapam das decisões do Inter de Miami" disse Martino.

Na semana passada, o empresário argentino Jorge Mas, dono do Inter Miami, pregou respeito ao Grêmio e ao contrato do jogador no clube gaúcho. Mas admitiu o interesse em caso de saída.

"Suárez é jogador do Grêmio. Tem contrato. Entendemos que existe uma relação próxima entre ele, Lionel, Busquets e Alba, jogaram juntos no Barcelona. Há muitas conversas sobre ele vir para o Inter Miami. Não conversamos diretamente com o Grêmio ou com Suárez", afirmou Mas, que não descartou a possibilidade de avançar pelo jogador:

"Eu não sei como ele poderia sair do Grêmio. Mas se sair, estaremos livres para conversar com ele e trazê-lo ao Inter Miami. A possibilidade estaria aí", explicou, em declarações reproduzidas pelo site The Athletic.

Além de Messi, o Inter Miami contratou outros dois ex-atletas do Barcelona: o lateral-esquerdo Jordi Alba e o meio-campista Sergio Busquets. Suárez seria mais um jogador da fase mais gloriosa do Barça a se juntar ao time americano.

