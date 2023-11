Tatiana Roma se torna a primeira mulher eleita para ser dirigente em Pernambuco

A- A+

A nova gestão do Náutico para o biênio 2024-2025 ainda não começou, mas já é histórica. Isso porque teve pela primeira vez uma mulher eleita para um cargo diretivo em Pernambuco. Trata-se de Tatiana Roma, vice-presidente na chapa encabeçada por Bruno Becker, candidato eleito para comandar o Executivo alvirrubro nos próximos dois anos, em pleito disputado no último domingo (12), nos Aflitos.

“Desde o início da campanha, Tatiana mostrou que tem todas as qualidades para ser vice-presidente. Vai ter papel importantíssimo em pastas específicas”, ressaltou Becker. Ansiosa durante o início da votação, a nova vice-presidente destacou a emoção após a chapa “Todos com o Náutico” sair vitoriosa da eleição. A dupla ganhadora teve 934 votos (60,3%) contra 615 do bloco formado por Alexandre Asfora e Diego Rocha (39,7%).

“Para mim significa muito ser a primeira mulher eleita como vice do Náutico. Já estava no momento. São 122 anos de história. Não só para mim, mas para todas as alvirrubras isso significa demais. É um recado que as torcedoras podem estar aqui, assim como eu, e quem sabe um pouco mais”, afirmou.

A dirigente também destacou o comportamento de Asfora, candidato derrotado na eleição, ressaltando que o objetivo da nova gestão é unir o clube.

“Asfora veio nos cumprimentar e nos desejar uma boa gestão. Essa é a mensagem que fica. Somos um clube só. A eleição acabou e todos têm de estar juntos para o Náutico passar por esse momento. Estou muito esperançosa na nossa gestão, mas consciente de que o trabalho começa agora. Vamos fazer a transição, conversamos com pessoas do clube e isso vai acontecer com tranquilidade. Não existe nós contra eles. Somos um único clube e todos estão unidos”, declarou.

Tatiana Roma também fez história em 2018, quando foi a primeira mulher a ocupar um cargo de direção no clube - mas sem passar por um processo de eleição. Ela comandou a Diretoria da Mulher no período, mas deixou o cargo em 2021 após acusar Errison Melo, irmão do então presidente do Náutico, Edno Melo, de assédio.

