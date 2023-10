A- A+

Jogos Pan-Americanos Tatiana Weston Webb é ouro no surfe; modalidade ainda soma outras quatro medalhas Além da conquista da brasileira, País teve três pratas com Luiz Diniz, Aline Adisaka e Chloe Calmon, além de um bronze com Carlos Bahia

Dia de medalhas para o surfe brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. O maior destaque na manhã desta segunda (30) ficou com Tatiana Weston Webb, que faturou o ouro diante da canadense Sanoa Dempfle-Olin. Além dela, o País somou mais quatro medalhas no esporte.

Luiz Diniz, Aline Adisaka e Chloe Calmon conquistaram medalhas de prata, enquanto Carlos Bahia ficou com o bronze. O Brasil ainda pode pode conseguir mais dois pódios no esporte em provas que acontecem nesta tarde. David Leão compete na decisão do stand up race masculino, enquanto Lena Ribeiro representará o País no feminino.

