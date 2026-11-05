"Tava sem fazer nada": Câmara cita surpresa e prevê "cabeça trabalhando mais" em estreia na F1

A- A+

Debutando na Fórmula 1, o piloto brasileiro Rafael Câmara contou nesta quinta-feira, 5, como lidou com a preparação de última hora para pilotar pela primeira vez na categoria máxima do automobilismo mundial.

O pernambucano pilotará pela Haas, equipe com a qual tinha contrato assinado para 2027, mas antecipou sua estreia após o entrevero envolvendo o piloto francês Esteban Ocon e o japonês Ayao Komatsu, chefão da escuderia norte-americana.





Câmara qualificou o chamado da Haas como uma ‘grande surpresa’, mas não precisou mexer em sua rotina para encaixar o novo compromisso no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. A previsão inicial era de que ele participaria apenas do primeiro treino livre a bordo da Ferrari, uma vez que ele é piloto da academia do time de Maranello.



"Eu já estava treinando, então não foi nenhuma coisa a que tive de me adaptar. Mas com certeza foi uma surpresa grande. Claro que quando teve o acontecimento [briga entre Ocon e Komatsu] e já trocou o piloto para o México, era uma coisa que poderia gerar a chance, mas não era nada certo. Depois que teve a notícia de que realmente eu teria a oportunidade de fazer o final de semana inteiro, foi uma boa surpresa. Eu acho que agora é só tentar me preparar da melhor maneira e vir dos treinos numa posição boa", explicou o brasileiro.



Rafa Câmara costuma falar que treina sua mente para lidar e cobrar performance diante daquilo que ele pode controlar. Tendo passado o imponderável de uma confusão na futura equipe e uma convocação às vésperas de uma corrida em casa, o brasileiro prevê ter de trabalhar mais a cabeça 'do que o normal'.



"Até agora está sendo bem tranquilo. Claro que tem muita informação, muita coisa nova para absorver em poucos dias. Claro que não foi feita a preparação que normalmente num final de semana a gente iria fazer, mas acho que até agora está sendo bem tranquilo. Claro que quando entrar na pista vai ter bastante coisa ainda para entender e aprender, acho que a cabeça vai ter de trabalhar um pouco mais do que o normal. Mas eu acho que, por ter tanta coisa acontecendo, isso me ajuda bastante só a focar passo a passo, não ficar muito preso num futuro com dúvida do que vai acontecer, mas tentar me preparar bem para estar o mais tranquilo quando realmente começar", pontuou Câmara.



Especulava-se ao longo da semana os fatores que poderiam fazer Câmara e seu estafe aceitarem ou rechaçarem a antecipação da estreia, como o fator "casa", o clima difícil na equipe e um contrato já assinado para 2027. No entanto, o brasileiro se mostrou confiante no aceite. "Acho que do meu lado não tem nada contra, né?", brincou. "Então, realmente foi mais... eu estava pronto, estava sem fazer nada, então tudo tranquilo."



Confira a programação do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1



Sexta-feira - 06/11 - 12h30 - Treino Livre 1



Sexta-feira - 06/11 - 16h - Treino Livre 2



Sábado - 07/11 - 11h30 - Treino Livre 3



Sábado - 07/11 - 15h - Treino classificatório



Domingo - 08/11 - 14h - Corrida

Veja também