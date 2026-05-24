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TÊNIS Taylor Fritz é eliminado na 1ª rodada de Roland Garros O americano de 28 anos é o primeiro jogador do Top 10 a ser eliminado nesta edição de Roland Garros.

O tenista americano Taylor Fritz, número 9 do mundo e sétimo cabeça de chave, foi eliminado na primeira rodada de Roland Garros ao ser derrotado neste domingo (24) por seu compatriota Nishesh Basavareddy (N.148), que entrou no quadro principal do torneio através de um convite dos organizadores.

Basavareddy fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/5), 7-6 (7/5), 6-7 (9/11) e 6-1, após uma batalha de três horas e 22 minutos.

Fritz é o primeiro jogador do Top 10 a ser eliminado nesta edição de Roland Garros. O americano de 28 anos chegou a Paris com muitas dúvidas devido a uma lesão no joelho que o afastou das quadras entre o final de março e meados de maio.

Basavareddy, de 21 anos, nunca havia passado da primeira rodada no torneio parisiense e terá como próximo o vencedor do duelo entre o também americano Alex Michelsen (N.42) e o cazaque Alexander Shevchenko (N.88), que entram em quadra na segunda-feira.

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