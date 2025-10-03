Em música do novo álbum, Taylor Swift cita Real Madrid, que responde: "Tocando agora"
Time espanhol foi mencionado na faixa Wi$h Li$t, oitava música álbum
A cantora americana Taylor Swift lançou seu novo álbum, The Life of a Showgirl, na madrugada desta sexta-feira (3), e uma das músicas chamou a atenção dos fãs de esporte. Isso porque a artista citou o Real Madrid, da Espanha, em um trecho de uma das canções.
O time espanhol foi mencionado na faixa Wi$h Li$t, oitava música do álbum de Taylor Swift. A letra da canção menciona os desejos mais comuns das pessoas, sendo um contrato com o Real Madrid um deles.
Confira o trecho da música a partir de 1min19s:
They want it all (Eles querem tudo) They want a contract with Real Madrid (Eles querem um contrato com o Real Madrid).
O Real Madrid não perdeu tempo e logo entrou na onda das redes sociais. Em uma publicação no X, o clube espanhol citou a música, marcou a cantora e usou uma foto do volante francês Tchouaméni com fone de ouvido para dizer que está ouvindo a canção.
SONANDO AHORA: @taylorswift13 - Wi$h Li$t (2025) pic.twitter.com/VckJSKFLKa— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 3, 2025
A ligação da Taylor Swift com o Real Madrid começou em 2024. Em maio do ano passado, a cantora pop fez um show no Santiago Bernabéu, estádio do clube merengue, pela turnê The Eras Tour.