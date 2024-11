A- A+

DESFALQUE Tchouaméni tem lesão no tornozelo esquerdo confirmada e vira desfalque no Real Madrid Atleta sofreu uma entorse durante a partida contra o Milan, pela Liga dos Campeões

O Real Madrid confirmou nesta quarta-feira (6) o diagnóstico de lesão no tornozelo esquerdo do meio-campista Tchouaméni . O atleta se machucou durante a partida em que o time espanhol perdeu para o Milan por 3x1, em jogo válido pela Liga dos Campeões.

Em seu site oficial, o clube merengue informou que o atleta sofreu uma entorse e já iniciou tratamento intensivo. A previsão é de que ele fique fora da equipe por até um mês.

Na partida diante dos italianos, o jogador francês não teve uma boa atuação somente no primeiro tempo e acabou sendo substituído no intervalo do confronto por Camavinga.

Ancelotti vai aproveitar os treinos da semana para definir quem vai entrar em seu lugar para o compromisso diante do Osasuna, neste sábado. Além de Tchouaméni, Courtois, Carvajal e Alaba também continuam entregues ao departamento médico.

Com 24 pontos, o clube merengue ocupa a segunda colocação do Campeonato Espanhol. Com uma partida a menos por causa do adiamento do jogo com o Valência, a equipe de Madrid busca a reabilitação na competição para aliviar o clima de pressão provocado pela derrota para o Milan.



