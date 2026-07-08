A- A+

Copa do Mundo Tchouaméni volta a treinar com a seleção francesa O meio-campista realizou o aquecimento ao lado de seus companheiros de equipe, sem demonstrar qualquer desconforto aparente

Aurélien Tchouaméni, que ficou de fora da partida das oitavas de final contra o Paraguai (1-0) devido a uma lesão no músculo adutor, participou normalmente do início do último treino da seleção francesa antes das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, marcada para esta quinta-feira (9) em Foxborough, perto de Boston.

O meio-campista realizou o aquecimento ao lado de seus companheiros de equipe, sem demonstrar qualquer desconforto aparente, nos campos da Bentley University, a base de treinamentos dos 'Bleus' durante o Mundial.

Mais cedo, durante a coletiva de imprensa pré-jogo, o técnico Didier Deschamps havia transmitido tranquilidade quanto à condição física do jogador, mencionando sua ausência nos treinos de segunda e terça-feira.

"Ainda não tenho todos os detalhes. Aurélien está melhor, mas saí cedo hoje de manhã. Ele é o único que precisamos avaliar, mas está evoluindo. Pode ser que participe do treino de hoje. Todos os outros estão à disposição", afirmou o treinador.

Na segunda-feira, seu auxiliar Guy Stéphan havia dado a entender que o jogador do Real Madrid poderia ficar de fora das quartas de final contra o Marrocos, observando que a comissão técnica estava monitorando "como a lesão está cicatrizando, ou não, dia após dia", mas que estavam "com o tempo apertado".

Se Tchouaméni for descartado ou não tiver condições de começar a partida, Manu Koné, que o substituiu contra o Paraguai, provavelmente será novamente escolhido para jogar contra o Marrocos ao lado de Adrien Rabiot.

Veja também