"Teatro de horror": saiba como foi o primeiro dia de julgamento sobre morte de Maradona

Aconteceu nesta terça-feira (11), o primeiro dia do julgamento dos médicos que cuidavam do ex-jogador Diego Armando Maradona antes de sua morte. Os tribunais de San Isidro começaram a determinar, em julgamento oral e público, se ele morreu por motivos de saúde relacionados às suas diversas patologias ou se os profissionais negligenciaram seus deveres e, consequentemente, devem pagar perante a lei.

Por volta das 9h30, as partes começaram a entrar no prédio do tribunal, localizado na Ituzaingó 340, e a tensão começou a aumentar. Na porta havia um grupo de 20 fãs de Maradona com bandeiras e faixas com os dizeres “Justiça para D10S”. Quando a psiquiatra Agustina Cosachov, uma das sete acusadas, chegou, os manifestantes começaram a gritar: “Assassino, assassino!” “.

Verónica Ojeda, mãe de Diego Fernando, o mais novo dos filhos do astro, chegou acompanhada do companheiro, o advogado Mario Baudry. Ele estava vestindo uma camiseta com uma foto do rosto de Maradona. Assim que entrou no tribunal, ele começou a chorar. Na porta do tribunal, Ojeda cruzou-se com Cosachov e gritou-lhe: “Sua p... de m...”





Os familiares começaram a ocupar seus lugares no júri na nova sala de audiências do tribunal. Na primeira fila estão Ojeda, Dalma e Gianinna Maradona. Entre os presentes está o ex-jogador de futebol Daniel Osvaldo, companheiro da filha mais nova do Ten. Há também Jana Maradona, outra filha do ex-capitão da seleção.

Entre os acusados, a surpresa veio do principal réu, o neurocirurgião Leopoldo Luque. Ele mostra uma mudança total em seu físico. Ele pratica fisiculturismo e seu crescimento muscular é notável, tanto que não usa mais a barba, como a que tinha quando operou Maradona três semanas antes da morte do astro, em 25 de novembro de 2020.

Às 10h40, após um atraso de uma hora e dez minutos, os juízes Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino e Julieta Makintach entraram para iniciar o debate. A audiência começou com a apresentação dos dados pessoais de cada um dos sete réus: o neurocirurgião Leopoldo Luque e a psiquiatra Agustina Cosachov, o psicólogo Carlos Díaz, o enfermeiro Ricardo Almirón, o médico Pedro Di Spagna, o coordenador de enfermagem Mariano Perroni e a coordenadora médica Nancy Forloni.

O Ministério Público, representado pelos subprocuradores-gerais de San Isidro, Patricio Ferrari e Cosme Iribarren, apresentou então as pautas da acusação.

“Somos convocados pelo crime que teve Diego Maradona como vítima. Com as provas produzidas no julgamento, vocês [referindo-se aos juízes] e a sociedade conhecerão uma acusação sólida e impecável. O direito à verdade é um direito humano. Hoje, Diego Armando Maradona, seus filhos, seus familiares e o povo argentino merecem justiça", explicou Ferrari.

Em seguida, ele se referiu às duas semanas que Maradona passou em uma casa no bairro privado de San Andrés, em Tigre, após ter sido submetido a uma cirurgia para retirada de um hematoma subdural.

“Ele foi internado naquele local para reabilitação clínica e internação domiciliar, o que hoje, sem dúvida, podemos dizer que foi calamitoso. Uma hospitalização imprudente, precária e sem precedentes. Não foi criado nenhum tipo de protocolo para proporcionar essa intervenção temerária em um teatro de horrores que era a casa onde Maradona morreu, onde ninguém fez o que tinha que fazer.", disse Ferrari.

Depois de Ferrari, seu colega Iribarren descreveu as ações de cada um dos acusados. Depois foi a vez dos advogados que representam as vítimas privadas (filhos e irmãs de Maradona).

Apresentando o esboço de sua acusação, o advogado Fernando Burlando, que representa Dalma e Giannina Maradona, disse: “Diego Maradona foi assassinado. Eles o mataram de forma silenciosa e cruel. Um plano desumano com um resultado eficaz.”

O advogado também afirmou: “Ele foi assassinado. E para essa tarefa, alguém que ainda se esconde nas sombras, convocou uma equipe de profissionais de saúde para matá-lo de forma silenciosa, mas igualmente cruel.

A defesa de Luque, liderada pelos advogados Julio Rivas e Mara Digiuni, anunciou que pedirá a absolvição do neurocirurgião.

"A lamentável morte [de Maradona] que está sendo investigada neste estudo foi resultado de um evento cardiológico agudo, inesperado e imprevisível no contexto de hospitalização domiciliar. Nossa teoria do caso é que não houve nenhum ato ilegal e, claro, nenhuma participação do meu cliente em nenhuma das circunstâncias das quais ele é acusado", disse Digiuni.

Por sua vez, Vadim Mischanchuk, o advogado que representa o psiquiatra Cosachov, disse: “Eu acolho este julgamento. Queremos que este julgamento prove que Cosachov não é criminalmente responsável. Para atribuir a morte a outra pessoa, é preciso haver nexo de causalidade; é preciso ter ficado comprovado que uma conduta ativa ou passiva determinou a morte."

Por sua vez, o advogado Diego Olmedo, defensor de Díaz, explicou: "Ele está sendo acusado de homicídio simples por um, dois, três ou 20 comentários no WhatsApp. Ele não pode ser responsabilizado pela morte. Não há um único elemento que indique que Díaz tenha tido algo a ver com a morte de Maradona. O WhatsApp pode ser mais ou menos hostil, mas nenhum deles tem relação com o desfecho da morte de Maradona, que todos lamentamos.

Ele disse que Díaz foi contratado pelo advogado Matías Morla, representante de Maradona, para tratar seu vício em álcool. No primeiro dia em que o psicólogo o viu, o então treinador do Gimnasia y Esgrima La Plata o recebeu com uma taça de vinho na mão.

“A morte não tem nada a ver com o trabalho de Díaz”, disse Olmedo. E para confirmar que fez o trabalho certo, ele lembrou que Maradona, quando morreu, não tinha drogas nem álcool no organismo.

