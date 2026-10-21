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ARTES MARCIAIS Técnica e atleta da ABECC são convocados para competição internacional de karatê Convocação de Vanessa Araújo e Lucas Valério para a Gymnasiade U18 reconhece o trabalho de formação esportiva da associação

A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) terá dois representantes na delegação brasileira que disputará a ISF Gymnasiade U18 de 2026, competição internacional de desporto escolar marcada para dezembro, no Rio de Janeiro.

A técnica Vanessa Araújo e o atleta Lucas Valério foram convocados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) para representar o Brasil na modalidade karatê.

A convocação reconhece o trabalho de formação esportiva desenvolvido pela instituição com crianças e adolescentes e garante aos representantes a oportunidade de participar de uma competição internacional.

O evento reunirá atletas de diferentes países e promoverá o intercâmbio esportivo e cultural, além de proporcionar experiências que contribuem para o desenvolvimento técnico, pessoal e social dos jovens.

Para Vanessa Araújo, a participação na Gymnasiade tem um significado especial pela dimensão educacional da competição e pelas oportunidades de aprendizado oferecidas aos atletas.

“No papel de educadora, destaco a importância desse tipo de competição. Não há título maior do que ter a experiência de participar de um evento educacional”, afirmou a técnica.

A coordenadora-geral da ABECC, Thais Melo, também destacou a importância da convocação para o trabalho de formação realizado pela associação.

“Investir no esporte escolar e no trabalho de base é oferecer aos jovens oportunidades de desenvolvimento e acesso a novas experiências. A convocação dos nossos representantes demonstra que estamos seguindo no caminho certo”, ressaltou.

A participação de Vanessa Araújo e Lucas Valério na ISF Gymnasiade U18 ampliam a presença da ABECC no cenário esportivo internacional e reforça o papel do esporte escolar como ferramenta de formação e inclusão social.

A experiência também representa uma oportunidade para os jovens atletas ampliarem seus conhecimentos e vivenciarem novas culturas por meio do karatê.

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