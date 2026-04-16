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Futebol Técnico aposta em "algo positivo" até final semana sobre salários atrasados no Santa Clube precisa quitar dois meses de vencimentos anteriores (CLT e direitos de imagem), além de 13º e férias para atletas remanescentes de 2025

O técnico Claudinei Oliveira comentou pela primeira vez sobre os problemas envolvendo os atrasos salariais no Santa Cruz. O clube ainda precisa quitar dois meses de vencimentos anteriores (CLT e direitos de imagem), além de 13º e férias para atletas remanescentes de 2025. O comandante coral, porém, adotou um discurso otimista, com a expectativa de “algo positivo” acontecer até o final de semana.

“A gente tem trabalhado forte. Quem acompanhou o último treino aberto à imprensa viu a intensidade que eles estão treinando. Foi muito desgastante. Eles estão se aplicando. Não tenho o que falar ou identificar o que cada um passo no dia a dia. Tivemos algumas reuniões. As coisas estão sendo bem alinhadas, com atletas, direção e clube. Acredito que até o final de semana alguma coisa vai acontecer de positivo”, citou.

“Estou torcendo para que as coisas caminhem bem. Tenho bastante confiança nas coisas que o presidente (Bruno Rodrigues) falou. A pessoa que vai aportar o dinheiro quer uma segurança jurídica maior, com detalhes, documentos, mas não é a mesma urgência que temos. Para isso, a direção está buscando alternativas de receita para acertar com os atletas”, completou.

Em meio aos atrasos salariais, o Santa vive um imbróglio envolvendo o processo da mudança no modelo de gestão para a Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Os investidores que adquiriram 90% das ações do clube estão negociando a venda das cotas para outro grupo.

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