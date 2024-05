Técnico Arthur Elias divulga escalação do Brasil para amistoso em Pernambuco com Marta e Cristiane

Diferente do habitual, o técnico da Seleção Brasileira feminina, Arthur Elias, não fez mistério sobre a escalação da equipe que vai entrar em campo neste sábado, 1º de junho, na Arena de Pernambuco, em amistoso contra a Jamaica. E o público presente vai poder acompanhar Marta e Cristiane como titulares.

Arthur Elias revelou as titulares na coletiva desta sexta-feira (30). A Seleção deve entrar em campo com: Lorena; Antônia, Thais Ferreira,Rafaelle, Tamires e Adriana; Duda Sampaio, Yayá e Ludmilla; Marta e Cristiane.

De acordo com o treinador, a escolha pelas veteranas se deu pela preparação das duas que se apresentaram bem nessa convocação.

“Tenho convicção que essa é a melhor convocação que elas chegam. Vai muito do individual delas. O histórico das duas na Seleção a gente não precisa nem falar. A Copa vem para o Brasil muito por elas. Elas nunca chegaram na Seleção pensando que têm um espaço maior que as outras. Estão sempre com a mesma dedicação e se preparam para esse momento”, declarou o treinador.