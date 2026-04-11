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FUTEBOL PERNAMBUCANO Técnico avalia empate entre Santa Cruz e Floresta: "Queria vitória, mas o empate é aceitável" Cobra Coral e Lobo da Vila ficaram no empate em 1 a 1, na partida realizada neste sábado (11), no Estádio Domingão, no Ceará

O Santa Cruz enfrentou o Floresta, no Estádio Domingão, no Ceará, e ficou no empate por 1 a 1 no início da noite deste sábado (11). Apesar do baixo nível técnico apresentado pelas duas equipes, o técnico Claudinei Oliveira elogiou a postura do time em campo.

Na coletiva de imprensa após o jogo, o treinador destacou o grau de dificuldade do confronto dentro do cenário que já era esperado pela comissão técnica.

"Então, foi um jogo difícil, né? Como a gente já esperava. [...] Pelo cenário da partida, a gente tá relativamente satisfeito. Eu queria vitória, mas o empate é aceitável", destacou.

Gramado alto e dificultoso

A equipe tricolor esperava encontrar o gramado mais baixo, mas, segundo o técnico, as condições climáticas na região do Estádio Domingão, em Horizonte (CE), limitaram a manutenção do campo.

A comissão técnica chegou a conclusão que qualquer intervenção de poda poderia comprometer mais ainda o estado do gramado para a realização da partida.

"A gente imaginava que, pela quantidade de chuva que tava caindo aqui na região, eles não fossem conseguir baixar o gramado, nem que eles fizeram por maldade. O gramado poderia estar mais baixo, mas choveu, e não dá para entrar com a máquina para cortar a grama, senão ia prejudicar o campo", explicou

Apesar das dificuldades em relação ao campo, o treinador avaliou que a equipe do Santa Cruz se saiu bem no primeiro tempo e reclamou de um pênalti não marcado pela arbitragem, que, na visão dele, foi claro.

"Então, achei que a gente foi muito bem no primeiro tempo, poderíamos virar e sair vencendo. A primeira chegada deles aqui, eles fizeram o primeiro gol por conta de um vacilo nosso. Mas tivemos um pênalti que, na minha opinião claríssima, o árbitro foi mal intencionado, acho que simplesmente ele não viu, errou, ou não teve convicção, mas talvez pudesse ter ajudado. Depois disso, empatamos, né? Tivemos o poder de reação, e a gente empatou o jogo", esclareceu.

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