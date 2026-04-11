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SÉRIE C Técnico avalia empate do Santa Cruz com o Floresta: "Queria a vitória, mas o empate é aceitável" Cobra Coral e Lobo da Vila ficaram no empate em 1 a 1, na partida realizada neste sábado (11), no Estádio Domingão, no Ceará

O Santa Cruz enfrentou o Floresta, no Estádio Domingão, no Ceará, e ficou no empate por 1 a 1 na noite deste sábado (11). Após uma partida de baixo nível técnico apresentado pelas duas equipes, o técnico Claudinei Oliveira elogiou a postura do time em campo.

Na coletiva de imprensa após o jogo, o treinador ressaltou o grau de dificuldade do confronto dentro do cenário que já era esperado pela comissão técnica.

"Então, foi um jogo difícil como a gente já esperava. [...] Pelo cenário da partida, a gente está relativamente satisfeito. Eu queria vitória, mas o empate é aceitável", avaliou.

Gramado alto e condições do campo

A equipe tricolor esperava encontrar o gramado mais baixo, mas, segundo o técnico, as condições climáticas na região do Estádio Domingão, em Horizonte (CE), limitaram a manutenção do campo.

A comissão técnica chegou à conclusão de que qualquer intervenção de poda poderia comprometer mais ainda o estado do gramado para a realização da partida.

"A gente imaginava que, pela quantidade de chuva que tava caindo aqui na região, eles não fossem conseguir baixar o gramado, nem que eles fizeram por maldade. O gramado poderia estar mais baixo, mas choveu, e não dá para entrar com a máquina para cortar a grama, senão ia prejudicar o campo", explicou.

Apesar das dificuldades em relação ao campo, o treinador avaliou que a equipe do Santa Cruz se saiu bem no primeiro tempo e reclamou de um pênalti não marcado pela arbitragem, que, na visão dele, foi claro.

"Então, achei que a gente foi muito bem no primeiro tempo, poderíamos virar e sair vencendo. A primeira chegada deles aqui, eles fizeram o primeiro gol por conta de um vacilo nosso. Mas tivemos um pênalti que, na minha opinião claríssima, o árbitro não foi mal intencionado, mas acho que simplesmente ele não viu, errou, ou não teve convicção, mas talvez pudesse ter ajudado. Depois disso, empatamos, né? Tivemos o poder de reação, e a gente empatou o jogo", esclareceu.

Empate aceito pelas duas equipes

O técnico também ressaltou que, pelo comportamento em campo, o empate acabou sendo um resultado conveniente para ambos os lados, especialmente na reta final da partida.

“Eu acho que prova que a gente fez um jogo para vencer foi a postura do adversário no final do jogo. Mesmo com o Zé Mário sem condições, a gente praticamente com um a menos, eles ficaram trocando passes. Eles mesmos falaram: ‘não, fica com a bola’, esperando terminar o jogo, porque também entenderam que o empate era bom para eles”, comentou.

Desempenho do time

Mesmo não levando a vitória para casa, Claudinei Oliveira valorizou o desempenho da equipe, destacando o volume de jogo e a postura ofensiva ao longo da partida.

“Acho que tivemos as melhores chances. Eles tiveram uma cabeçada, se não me engano, na rede pelo lado de fora, que foi o lance mais perigoso deles. Nós tivemos mais volume, mais chances e mais presença de área”, afirmou.

O treinador também reconheceu a postura da equipe mesmo após sair atrás no placar e reforçou a identidade que deseja para o time.

“Queríamos levar os três pontos, é importante vencer fora de casa, até pela situação de tabela. Mas, pelo cenário de sair perdendo, estamos relativamente satisfeitos. [...] O nosso Santa tem que ser forte e difícil de ser batido. Com essa entrega e essa luta, aliadas à nossa qualidade, a gente pode fazer uma grande competição”, ressaltou.

Por fim, ele finalizou a coletiva destacando o modelo de jogo buscado pela comissão técnica atual do time.

“É o que a gente busca: um time agressivo, ofensivo, que finalize mais que o adversário e tenha mais posse, mas com objetividade”, pontuou.

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