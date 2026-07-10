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Copa do Mundo Técnico da Bélgica explica decisão de substituir Courtois após lesão: 'Ele não estava 100%' A repercussão da saída de campo de Courtois ganhou força pois Lammens, seu substituto, falhou no momento mais decisivo da partida.

O técnico Rudi Garcia, da Bélgica, explicou a decisão de substituir o goleiro Thibaut Courtois durante a derrota para a Espanha por 2 a 1 nesta sexta-feira, 10, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O francês disse que optou por colocar o reserva Senne Lammens após perceber que o arqueiro do Real Madrid não estava em condições ideias para continuar na partida por ter lesionado o quadríceps.

Depois do jogo, Courtois comentou que "queria seguir" em campo, mas a decisão final foi do treinador, que preferiu tirá-lo de campo. Em entrevista coletiva, Garcia soube da fala do goleiro e detalhou o que levou em consideração para tomar a decisão.

"Vou falar com Courtois, ele não me comentou nada. Lamentavelmente, o que importa é que ele não pôde terminar o jogo. Daqui alguns meses, os problemas podem se acumular. Ele não estava 100%. E eu digo com facilidade que quando está mais velho, você precisa estar perto do 100%. Pode ser problemático. É triste que ele tenha se lesionado", disse Garcia em coletiva.

"Isso é algo do esporte de alto nível, estar concentrados a 100% Ser capazes de estar a altura desses jogos. Sempre decidi não jogar com atletas que não estavam 100%. Ele (Courtois) foi excelente em todos os âmbitos. Não queríamos agravar a lesão dele", acrescentou.

A repercussão da saída de campo de Courtois ganhou força pois Lammens, seu substituto, falhou no momento mais decisivo da partida. O goleiro do Manchester United acabou espalmando chute de Cubarsí nos pés de Mikel Merino, que fez o 2 a 1 para a Espanha.

Na avaliação de Garcia, a sorte foi determinante para a vitória espanhola. "Aprendemos com a derrota, jogamos contra espanhóis, a sorte interveio e perdemos o capitão e nosso goleiro. Não estava previsto. Foi uma situação desfavorável. Tivemos azar. Não se pode cometer erros e cometemos alguns. Os mais jovens vão aprender um pouco mais depois dessa derrota", finalizou.

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