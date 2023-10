A- A+

FUTEBOL Técnico campeão do mundo pela Espanha assume seleção feminina do Marrocos Anúncio do novo técnico foi feito pela Federação Marroquina de Futebol (FRMF)

Jorge Vilda, técnico campeão do mundo pela Espanha em agosto, na Austrália, assumiu a seleção feminina do Marrocos, anunciou a Federação Marroquina de Futebol (FRMF) em seu site nesta quinta-feira (12).

Vilda foi demitido da seleção espanhola duas semanas depois do título mundial, em meio à polêmica gerada pelo beijo forçado do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales na jogadora Jenni Hermoso durante a entrega de medalhas da Copa do Mundo feminina.





O novo treinador chega para substituir o francês Reynald Pedros no comando das 'Leoas do Atlas'. A seleção feminina do Marrocos chegou às oitavas de final do Mundial da Austrália e Nova Zelândia.

