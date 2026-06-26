Sex, 26 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Copa do Mundo

Técnico da Colômbia quer que sua equipe mantenha essência contra um Portugal 'muito forte'

Treinador também deixou claro que vai fazer alterações

Reportar Erro
Néstor Lorenzo em coletiva de imprensa para partida contra PortugalNéstor Lorenzo em coletiva de imprensa para partida contra Portugal - Foto por CHANDAN KHANNA / AFP

O técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, afirmou nesta sexta-feira (26) que sua equipe vai buscar manter a sua identidade, que envolve ter a posse de bola e controlar o jogo, diante de uma seleção de Portugal "muito forte", com a qual disputará a liderança do Grupo K no sábado, em Miami.

"Tentaremos manter nosso estilo, a essência do nosso jogo", disse o treinador argentino em entrevista coletiva na cidade da Flórida, embora tenha feito uma ressalva: "Isso não significa que não faremos alterações. O plano de jogo é diferente porque o adversário é diferente".

Leia também

• Argentina, Inglaterra e mais: sábado recheado de jogos na Copa do Mundo

• Inglaterra aposta em Kane e busca confirmar liderança; Croácia joga por sobrevivência na Copa

• Jogos da Copa têm minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos terremotos na Venezuela

Lorenzo destacou o desafio de enfrentar Portugal, descrevendo a equipe como "muito forte em todas as linhas" e "confortável jogando com bloco médio e posse de bola", antecipando uma batalha intensa pelo domínio do jogo.

O técnico argentino destacou a importância de vencer a partida de sábado, que ele descreveu como uma "etapa superior" da Copa do Mundo, para garantir um confronto mais favorável na fase de 16-avos de final.

A Colômbia chega a esse confronto liderando o Grupo K com seis pontos, após vitórias sobre o Uzbequistão (3-1) e a República Democrática do Congo (1-0).

Portugal, por sua vez, ocupa a segunda colocação após um decepcionante empate na estreia contra a seleção africana (1-1) e uma vitória convincente sobre os uzbeques (5-0).

Lorenzo também destacou a importância do astro Luis Díaz, a quem considera um líder da equipe "não apenas pelo seu desempenho em campo, mas também pela sua personalidade, humildade e entrega".

O vencedor do Grupo K enfrentará um dos melhores terceiros colocados na próxima sexta-feira (3), em Kansas City.

Já o segundo colocado terá pela frente o segundo do Grupo L, atualmente liderado por Inglaterra e Gana faltando uma rodada num duelo em Toronto, na quinta-feira (2).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter