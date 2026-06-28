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Saída Técnico da Coreia do Sul pede demissão após eliminação na Copa do Mundo e crítica do presidente Hong Myung-bo liderou uma campanha decepcionante da equipe no Mundial

O muito criticado Hong Myung-bo pediu demissão do cargo de técnico da seleção da Coreia do Sul neste domingo (28), um dia depois da eliminação surpreendente da equipe na primeira fase da Copa do Mundo de 2026 e após críticas do presidente do país asiático.

O ex-capitão da seleção sul-coreana, de 57 anos, fracassou mais uma vez em sua segunda passagem no comando da equipe, com a eliminação no Grupo A do Mundial após somar três pontos.

A Coreia do Sul venceu a República Tcheca por 2 a 1 na estreia, mas depois foi derrotada por México e África do Sul pelo placar de 1 a 0 e não conseguiu avançar para a fase de 16-avos de final como uma das oito melhores terceiras colocadas.

"Embora eu esteja deixando a seleção, não estou abandonando o futebol coreano", disse Hong aos jornalistas no México, segundo a agência de notícias Yonhap.

"Vou torcer pela seleção com todo o meu coração e espero que a equipe volte a ter a confiança e o carinho do povo", acrescentou o treinador.

A demissão de Hong ocorreu horas depois de o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, criticar duramente o desempenho da seleção e pedir desculpas à nação.

"Quando a lealdade e o faccionalismo estão acima da competência, e pessoas incompetentes são nomeados para cargos de liderança, o resultado é praticamente inevitável", disse o líder em uma publicação no X.

최휘영 장관님과 관련 공무원 여러분 애쓰셨습니다.



저도 전임 명예 프로축구단장이자 심정적 붉은악마로서 예상밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낍니다.



결국 인사가 만사임이 다시 한번 증명됐습니다. 능력보다 네편내편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불보듯… https://t.co/wNwtKlo1qY — 이재명 (@Jaemyung_Lee) June 28, 2026

Hong Myung-bo já vinha sendo contestado pelos torcedores sul-coreanos e a imprensa mesmo antes do fracasso no Mundial da América do Norte.

Ele deixou o veterano capitão Son Heung-min de fora da partida contra a África do Sul, na qual a seleção sul-coreana precisava de pelo menos um empate para avançar, mas a aposta não deu certo.

Son, que vai completar 34 anos no mês que vem, disputou sua última Copa do Mundo e já havia declarado anteriormente que poderia se aposentar da seleção.

Hong também comandou a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde a equipe também foi eliminada na primeira fase após empatar com a Rússia (1 a 1) e perder para Argélia (4 a 2) e Bélgica (1 a 0).

Hong Myung-bo é reconhecido como um dos melhores jogadores sul-coreanos da história.

Ele foi o primeiro jogador asiático a disputar quatro Copas do Mundo: Itália 1990, Estados Unidos 1994, França 1998 e Coreia do Sul e Japão 2002.

Na Copa de 2002, os 'Guerreiros de Taeguk' chegaram à semifinal e Hong Myung-bo recebeu a Bola de Bronze como o terceiro melhor jogador do torneio.

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