FUTEBOL INTERNACIONAL Técnico da Argentina mantém mistério sobre Messi A seleção argentina enfrentará o Peru, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026

O técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, indicou nesta segunda-feira (16) que ainda deve avaliar se vai contar com Lionel Messi para o jogo contra o Peru, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Messi "está bem, está treinando. Tomaremos a decisão amanhã. Se estiver bem, vai jogar, que é o que queremos", disse Scaloni em entrevista coletiva em Buenos Aires.

Na última quinta-feira, na vitória sobre o Paraguai por 1 a 0, Messi entrou no segundo tempo e esteve em campo por 40 minutos.

"Acho que a equipe joga com ou sem Messi de uma maneira muito bem definida, esteja quem estiver no campo. Isso é o mais importante. É possível jogar também de outros modos, mas gosto quando ele [Messi] está, pelo bem do futebol. A equipe já tem uma ideia muito clara", acrescentou o treinador.

A 'Albiceleste' já fez seu último treino antes de viajar a Lima, onde enfrenta a seleção peruana na terça-feira, a partir das 23h (horário de Brasília).

A Argentina chega para o confronto como líder isolada das Eliminatórias com 9 pontos depois de três jogos. O Peru, por sua vez, é o nono e penúltimo colocado com apenas 1 ponto.

