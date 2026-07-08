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COPA DO MUNDO

Técnico da Croácia deixa o cargo após quase nove anos e encerra ciclo histórico na seleção

Fim de ciclo acontece após a eliminação para Portugal na Copa do Mundo

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Zlatko Dalic não é mais o técnico da CroáciaZlatko Dalic não é mais o técnico da Croácia - Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O técnico Zlatko Dalic não seguirá no comando da seleção da Croácia. A saída foi confirmada pela Federação Croata de Futebol e encerra uma trajetória de quase nove anos à frente da equipe nacional. O fim do ciclo acontece após a eliminação para Portugal na Copa do Mundo de 2026.

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Embora não tenha conquistado títulos oficiais durante sua passagem, Dalic comandou o período mais marcante da história da seleção croata. Sob sua direção, o país alcançou resultados inéditos em competições internacionais e se consolidou entre as principais forças do futebol mundial.

O principal feito veio na Copa do Mundo de 2018, quando a Croácia chegou pela primeira vez à decisão do torneio e terminou com o vice-campeonato. Quatro anos depois, a equipe voltou a subir ao pódio ao conquistar o terceiro lugar na edição disputada no Catar, campanha que ficou marcada, entre outros resultados, pela eliminação da seleção brasileira nas quartas de final.
 

Zlatko Dalic, técnico da Croácia, e Luka Modric, capitão da seleção, após a eliminação para Portugal na Copa do Mundo de 2026. Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP


Além das campanhas em Mundiais, Dalic levou os croatas à final da Liga das Nações em 2023. Na decisão, a equipe acabou superada pela Espanha e ficou com o vice-campeonato.

A despedida ocorreu de forma consensual. O treinador decidiu não estender o vínculo com a federação croata, cujo contrato se encerrava após a participação da equipe no Mundial de 2026. Em declarações divulgadas pela entidade, Dalic afirmou entender que era o momento adequado para encerrar seu trabalho e abrir espaço para um processo de renovação da seleção.

Com a saída oficializada, a Federação Croata já iniciou o planejamento para definir o novo comandante da equipe. O principal nome cotado para assumir o cargo é o de Slaven Bilic, ex-técnico da própria seleção croata e com passagens por clubes como West Ham, Besiktas e Watford.

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