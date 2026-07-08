Técnico da Croácia deixa o cargo após quase nove anos e encerra ciclo histórico na seleção
Fim de ciclo acontece após a eliminação para Portugal na Copa do Mundo
O técnico Zlatko Dalic não seguirá no comando da seleção da Croácia. A saída foi confirmada pela Federação Croata de Futebol e encerra uma trajetória de quase nove anos à frente da equipe nacional. O fim do ciclo acontece após a eliminação para Portugal na Copa do Mundo de 2026.
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Embora não tenha conquistado títulos oficiais durante sua passagem, Dalic comandou o período mais marcante da história da seleção croata. Sob sua direção, o país alcançou resultados inéditos em competições internacionais e se consolidou entre as principais forças do futebol mundial.
O principal feito veio na Copa do Mundo de 2018, quando a Croácia chegou pela primeira vez à decisão do torneio e terminou com o vice-campeonato. Quatro anos depois, a equipe voltou a subir ao pódio ao conquistar o terceiro lugar na edição disputada no Catar, campanha que ficou marcada, entre outros resultados, pela eliminação da seleção brasileira nas quartas de final.
Além das campanhas em Mundiais, Dalic levou os croatas à final da Liga das Nações em 2023. Na decisão, a equipe acabou superada pela Espanha e ficou com o vice-campeonato.
A despedida ocorreu de forma consensual. O treinador decidiu não estender o vínculo com a federação croata, cujo contrato se encerrava após a participação da equipe no Mundial de 2026. Em declarações divulgadas pela entidade, Dalic afirmou entender que era o momento adequado para encerrar seu trabalho e abrir espaço para um processo de renovação da seleção.
Com a saída oficializada, a Federação Croata já iniciou o planejamento para definir o novo comandante da equipe. O principal nome cotado para assumir o cargo é o de Slaven Bilic, ex-técnico da própria seleção croata e com passagens por clubes como West Ham, Besiktas e Watford.