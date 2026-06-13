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COPA DO MUNDO Técnico da Espanha nega favoritismo na Copa: "Somos mais do que França, Brasil ou Argentina?" A Espanha está no Grupo H do torneio e estreia na segunda-feira (15), às 13h

Dois dias antes da estreia na Copa do Mundo, o técnico Luis de La Fuente afastou o favoritismo da Espanha e dividiu a responsabilidade com outras nações. Em entrevista ao portal AS, o comandante adotou cautela e apontou até a seleção brasileira como candidata ao título.

"O que significa ser favorito? Esses comentários vêm do exterior E, em segundo lugar, o que significa ser favorito?Ter chances de ganhar a Copa do Mundo? Mas, honestamente e com base no que sabemos, somos realmente mais favoritos que a França, o Brasil ou a Argentina?".

Em sua análise, De la Fuente também citou outros países que podem surpreender na Copa, como Portugal, Holanda, Inglaterra e as seleções africanas, sem especificar nomes.

"Mesmo sendo melhor que os rivais, você pode perder. Nos sentimos fortes e capazes. É positivo ser o favorito, mas o futebol pode te levar para o alto ou para o fundo do poço".

A Espanha está no Grupo H do torneio e estreia na segunda-feira (15), às 13h, diante de Cabo Verde, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Na mesma chave estão Uruguai e Arábia Saudita, que se enfrentam no mesmo dia, às 19h, em Miami.

O técnico Luis de La Fuente também falou sobre a possibilidade de acompanhar seleções em contextos diferentes no mundial. "São equipes muito fortes. Fisicamente, taticamente e tecnicamente, porque sempre têm jogadores acostumados a competir em clubes de ponta. E alguns times se adaptam melhor a essas condições climáticas, a esses ambientes… Isso também será uma desvantagem"

"A competição está incrivelmente acirrada. Há mais equilíbrio no nível de seleções do que no nível dos clubes. O jogo mais importante da Copa do Mundo é Cabo Verde, sem dúvida".

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