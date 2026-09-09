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FUTEBOL INTERNACIONAL Técnico da Espanha revela o que Trump lhe disse após título mundial: "Você merece a Bola de Ouro" Luis de la Fuente contou bastidores da cerimônia e brincou por não ter entendido toda a conversa em inglês

Luis de la Fuente revelou uma conversa curiosa com Donald Trump logo após a conquista da Copa do Mundo pela Espanha. Segundo o técnico, o presidente dos Estados Unidos o abordou durante a cerimônia de entrega do troféu e afirmou que ele “merecia a Bola de Ouro”.

A declaração foi feita durante participação no programa “El Hormiguero”, da Antena 3. De la Fuente contou, em tom bem-humorado, que não conseguiu compreender tudo o que Trump disse por ainda estar aprendendo inglês.

— Disse-me que eu merecia a Bola de Ouro. Falou mais alguma coisa, mas ainda estou aprendendo inglês. Para garantir, respondi: “Thank you very much” — contou, entre risos.

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, ergue o troféu após a vitória na final da Copa do Mundo de Futebol de 2026 contra a Argentina. Foto:Franck Fife / AFP

A Espanha conquistou o título mundial ao derrotar a Argentina na final. Além do episódio com Trump, De la Fuente também comentou a suposta interferência do presidente americano em uma decisão da Fifa envolvendo o jogador norte-americano Balogun.

O treinador foi crítico e defendeu que as decisões esportivas sejam tomadas sem influência externa.

— O futebol precisa tomar suas próprias decisões, independentemente do que digam agentes externos. A Fifa não deve se deixar influenciar por ninguém — afirmou.

Rodri, da Espanha, carrega a bola diante dos marcadores da Argentina, na final da Copa. Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP

De la Fuente também voltou a falar sobre a confusão envolvendo jogadores argentinos depois da final do Mundial. Para o técnico espanhol, os confrontos dentro de campo fazem parte do jogo, mas os episódios ocorridos após o apito final ultrapassaram o limite.

— O que aconteceu no gramado é normal. Eu joguei nos anos 80 e essa maneira de jogar duro é normal. O que aconteceu no fim da partida é inadmissível, é inaceitável. Esses comportamentos não podem voltar a acontecer — disse.

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