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FUTEBOL Técnico da França, Deschamps critica parada para hidratação: "Três minutos podem quebrar o ritmo" Pausas vão ocorrer aos 22 minutos de cada tempo durante a Copa do Mundo de 2026

O técnico Didier Deschamps saiu de Boston, ontem, satisfeito com a vitória da França diante do Brasil por 2 a 1. Contudo, o treinador de 57 anos deixou o campo irritado com uma nova medida adotada pela Fifa: a pausa para hidratação. Para ele, esse protocolo, que será utilizado na Copa do Mundo, quebra o ritmo de jogo.

— É bom para quem transmite ter espaço para comerciais, mas isso muda o jogo. Três minutos podem quebrar o ritmo, principalmente quando um time está em um bom momento — disse Deschamps durante entrevista coletiva.

O treinador elogiou a exibição de sua equipe, especialmente no primeiro tempo, mas não poupou críticas às novas pausas de três minutos, que ocorrem aos 22 minutos de cada tempo. Na Copa do Mundo de Clubes, no ano passado, os atletas sofreram com o calor do verão dos Estados Unidos.

Apesar das palavras negativas com a medida adotada pela Fifa, Deschamps se mostrou satisfeito com a vitória sobre a seleção brasileira. O time francês abriu o placar com Mbappé e ampliou a vantagem com Ekitiké — o segundo gol saiu depois da expulsão do zagueiro Upamecano. O Brasil ainda descontou com Bremer, mas não conseguiu buscar o empate.

— Ela é bonita (a vitória) porque é o Brasil. Há 11 anos, levamos uma derrota dura e havia uma grande diferença entre as equipes. Não diria que isso se inverteu, mas o que fizemos no primeiro tempo e depois, mesmo com um jogador a menos, foi muito interessante — analisou.

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