Técnico da Holanda minimiza chance de pegar o Brasil na Copa: "Não temos medo de ninguém"

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A real possibilidade de enfrentar a seleção brasileira na próxima fase da Copa do Mundo parece não preocupar a Holanda. Para o treinador Ronald Koeman, sua equipe não pode escolher adversários se realmente quiser terminar o torneio com o título. "Não temos medo de ninguém", disse.





Caso os holandeses finalizem esta fase de classificação na segunda colocação do Grupo F, o chaveamento coloca o conjunto laranja como adversário dos brasileiros na próxima etapa deste torneio de seleções.



"Acreditamos que somos uma equipe forte e queremos chegar bem longe nesta competição. Respeitamos todos os adversários mas acredito no nosso potencial". Sobre o fato de enfrentar um time de tradição como o Brasil, ele foi sincero. "Para nós, dá na mesma".



Apesar de ter como objetivo a conquista da Copa do Mundo, Koeman afirmou que, para atingir essa meta, o melhor caminho é não queimar etapas. "Achamos que a melhor maneira de fazer isso é encarar uma partida de cada vez e estar pronto para vencer quem quer que seja que tenhamos de enfrentar".

Elenco da Holanda durante partida na Copa do Mundo. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP



Após empatar na estreia contra os japoneses em 2 a 2 e golear a Suécia por 5 a 1 na segunda rodada, a Holanda tem a mesma pontuação do Japão, mas lidera o Grupo F por ter feito mais gols que os rivais asiáticos Japão (7 a 6) até aqui.



Nesta quinta-feira, diante da frágil Tunísia, lanterna da chave, em Kansas City, às 20h, (horário de Brasília) os europeus têm boas chances de finalizar a sua participação na primeira colocação. Já o Japão encara a Suécia (que tem três pontos) no mesmo horário, em confronto marcado para Dallas.

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