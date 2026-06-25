Técnico da Holanda minimiza chance de pegar o Brasil na Copa: "Não temos medo de ninguém"
Holandeses enfrentam a já eliminada Tunísia nesta quinta-feira (25), às 20h
A real possibilidade de enfrentar a seleção brasileira na próxima fase da Copa do Mundo parece não preocupar a Holanda. Para o treinador Ronald Koeman, sua equipe não pode escolher adversários se realmente quiser terminar o torneio com o título. "Não temos medo de ninguém", disse.
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Caso os holandeses finalizem esta fase de classificação na segunda colocação do Grupo F, o chaveamento coloca o conjunto laranja como adversário dos brasileiros na próxima etapa deste torneio de seleções.
"Acreditamos que somos uma equipe forte e queremos chegar bem longe nesta competição. Respeitamos todos os adversários mas acredito no nosso potencial". Sobre o fato de enfrentar um time de tradição como o Brasil, ele foi sincero. "Para nós, dá na mesma".
Apesar de ter como objetivo a conquista da Copa do Mundo, Koeman afirmou que, para atingir essa meta, o melhor caminho é não queimar etapas. "Achamos que a melhor maneira de fazer isso é encarar uma partida de cada vez e estar pronto para vencer quem quer que seja que tenhamos de enfrentar".
Após empatar na estreia contra os japoneses em 2 a 2 e golear a Suécia por 5 a 1 na segunda rodada, a Holanda tem a mesma pontuação do Japão, mas lidera o Grupo F por ter feito mais gols que os rivais asiáticos Japão (7 a 6) até aqui.
Nesta quinta-feira, diante da frágil Tunísia, lanterna da chave, em Kansas City, às 20h, (horário de Brasília) os europeus têm boas chances de finalizar a sua participação na primeira colocação. Já o Japão encara a Suécia (que tem três pontos) no mesmo horário, em confronto marcado para Dallas.