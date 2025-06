Técnico da Holanda critica o novo Mundial de Clubes da Fifa: 'Absurdo que seja disputado'

A- A+

O técnico da seleção da Holanda, Ronald Koeman, fez duras críticas ao novo Mundial de Clubes da Fifa. O torneio será disputado entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, o que vai atrasar o início das férias dos jogadores dos principais clubes da Europa.

O treinador considerou o desgaste dos jogadores para desaprovar a competição. Atletas holandeses como Dumfries e De Vrij, que estiveram com a Inter de Milão na final da Champions League, terão pouco tempo de descanso no fim da temporada europeia. O clube italiano está no Grupo E do Mundial.

"Já disse antes, é absurdo que o Mundial de Clubes seja disputado. Claro, os clubes ficarão felizes com o dinheiro que recebem. No entanto, não consigo imaginar um jogador que tenha conquistado muitos títulos comemorando a vitória no Mundial de Clubes da mesma forma que comemoraria ganhar uma liga, uma Champions, uma Eurocopa ou uma Copa do Mundo", disparou Koeman.

Para o treinador da Holanda, a nova competição agrava o desgaste dos atletas, tanto na parte física como na mental. "Destrói os jogadores", afirmou o ex-jogador.

Nesta próxima Data Fifa, a seleção da Holanda tem dois compromissos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. No próximo sábado, o time holandês visita a Finlândia. Na terça-feira, dia 10, receberá a equipe de Malta.

