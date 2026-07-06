Técnico da Inglaterra critica arbitragem e reclama de pênalti marcado a favor do México
Treinador alemão criticou também o desempenho dos integrantes do VAR
Em uma partida marcada por reviravoltas e que terminou com a classificação da Inglaterra para as quartas de final, após vitória de 3 a 2 sobre o México, o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, direcionou seus comentários para criticar a atuação do juiz australiano Alireza Faghani, e também do quarto árbitro marroquino Jalal Jayed. "Os árbitros simplesmente não são bons o suficiente. Essa é a questão principal",
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No confronto, realizado na noite deste domingo, na Cidade do México, o treinador alemão criticou também o desempenho dos integrantes do VAR. O lance que irritou o treinador aconteceu aos 22 minutos, quando foi assinalada uma falta de Harry Kane que originou o pênalti para os mexicanos.
Na jogada, após disputa na área, o camisa nove atingiu o meio-campista Gutiérrez ao tentar afastar o perigo. A partida seguiu, mas o pedido de revisão foi solicitado pelo VAR. Após confirmar a penalidade, Raúl Jimenez foi para a cobrança e diminuiu o placar para 3 a 2.
Em sua reclamação, Tuchel estranhou que a equipe do VAR fosse composta apenas por juízes da América do Sul. "No VAR (foram) três árbitros da América do Sul para um jogo como este. Se eu estiver errado, peço desculpas, mas vi isso", afirmou o treinador dando a entender que poderia existir algum favorecimento aos anfitriões.
Reclamações à parte, a Inglaterra confirmou a sua permanência na competição e agora volta as suas atenções para a Noruega, que eliminou o Brasil e será seu adversário nas quartas de final. O confronto acontece no próximo sábado, em Miami no confronto que vai ser direcionado pelo duelo entre os goleadores Harry Kane e Erling Haaland.