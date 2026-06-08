Técnico da Noruega detona Escócia por cancelamento de jogo treino: 'Falta de profissionalismo'

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A Noruega teve o seu planejamento visando a estreia para a Copa do Mundo alterado por causa da Escócia e o episódio causou um certo mal-estar entre as duas seleções. Os escoceses, que tinham um jogo-treino programado contra a equipe de Haaland adiou o compromisso de última hora e o fato irritou o treinador norueguês Stale Solbakken.



O encontro estava programado para a noite desta segunda-feira e a alegação para o adiamento foi o desgaste físico dos jogadores. Solbakken se irritou ainda mais pelo fato de não ter sido avisado diretamente da mudança de planos.



"Para mim foi pelo menos surpreendente. Isso demonstra falta de profissionalismo por parte da Escócia. Acho antiprofissional que o treinador não tenha me telefonado diretamente e que a informação tenha sido passada ao gerente da equipe", declarou o comandante após o empate de 1 a 1 contra a equipe do Marrocos.





Ele também disse não acreditar no argumento dos rivais de que as lesões e o desgaste teriam sido a causa do adiamento. "Não acredito que as lesões mencionadas tenham acontecido na última sessão de treinamento. É decepcionante, mas temos de lidar com isso. Tivemos de fazer ajustes no planejamento", reclamou.



A Noruega integra o Grupo I e faz o seu primeiro jogo no dia 16, contra o Iraque, em Boston. O segundo compromisso está marcado para Nova Jersey, contra Senegal, no dia 22, e a partida que encerra a primeira fase da Copa do Mundo será diante da França, 26, na partida mais esperada da chave.



Já a Escócia vai ser um dos adversários da seleção brasileira nesta etapa do Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. E encontro entre as duas equipes será em Miami, no dia 24, pela terceira e última rodada.

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