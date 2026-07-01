Técnico da Noruega enaltece o elenco no vestiário e diz: "Ancelotti, vamos atrás de você"

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Um jogo para entrar na história. É dessa maneira que a Noruega está encarando o confronto contra o Brasil, em partida marcada para o próximo domingo e que vale uma vaga para as quartas de final da Copa do Mundo.



Após a classificação diante da Costa do Marfim, o técnico Stalen Solbakken terminou a conversa com seus atletas com um recado bem humorado. "Espere só Carlo Ancelotti vamos atrás de você".





A afirmação do treinador norueguês descontraiu o vestiário após um jogo tenso em que a seleção europeia derrotou os marfinenses pelo placar de 2 a 1. Com o foco de superar um gigante do futebol mundial para se garantir nas quartas da Copa do Mundo, Solbakken exaltou o feito de seus comandados até aqui.



"Vocês não estão mudando apenas a história do futebol norueguês, mas a história da Noruega como um todo. Isso é algo gigantesco. Algo que nunca mais vai se repetir", afirmou o comandante no vestiário cercado pelos atletas que, sentados, o ouviam atentamente.

Elenco da Noruega celebrando a classificação para as Oitavas de final. Foto: Paul Ellis / AFP



Com uma campanha de três vitórias e apenas uma derrota, quando o treinador optou por escalar um time reserva contra a França, a Noruega chega para enfrentar o Brasil nas oitavas de final com a confiança em dia.



O destaque fica por conta do centroavante Erling Haaland. Autor do gol da vitória sobre a Costa do Marfim no triunfo de 2 a 1, ele já balançou as redes em cinco oportunidades e só está atrás de Messi e Mbappé na artilharia (marcaram seis vezes).



A Noruega retorna a um Mundial após 28 anos de ausência. A última vez que a equipe nórdica esteve em uma edição de Copa do Mundo foi na França, em 1998. "Foram vocês que criaram isso. Foram vocês que tornaram possível que todo mundo na Noruega possa fica bêbado por 14 dias sem que ninguém ache isso estranho", brincou.



Já o Brasil chega para as oitavas de final invicto. A equipe de Carlo Ancelotti terminou como líder do Grupo C (duas vitórias e um empate) e superou a seleção japonesa na segunda fase do Mundial com uma sofrida vitória de 2 a 1.

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