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Copa do Mundo

Técnico da RD Congo sabe da morte do pai na entrevista coletiva após derrota para a Inglaterra

Sébastien Desabre foi informado por um integrante da equipe de comunicação da federação congolesa

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Sébastien Desabre, técnico da República Democrática do CongoSébastien Desabre, técnico da República Democrática do Congo - Foto: Odd Andersen/AFP

O técnico Sébastien Desabre, técnico da República Democrática do Congo, foi informado nesta quarta-feira da morte de seu pai, depois da derrota para a Inglaterra, por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela segunda fase da Copa do Mundo 2026.

O anúncio foi feito por Jerry Kalemo, integrante da equipe de comunicação da federação congolesa, ainda na sala da entrevista coletiva, logo após responder as perguntas dos jornalistas.

Surpreso com a triste notícia, Desabre, de 49 anos, ficou por um tempo de cabeça baixa e em silêncio na sala de entrevistas, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

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Francês, nascido em Valence, na França, Desabre está no comando da seleção da RD Congo desde 2022, quando substituiu o argentino Hector Cúper. Ele comandou a seleção na classificação para a Copa do Mundo 2026, quebrando um jejum de 52 anos foram de Mundiais.

Na primeira fase da Copa, a RD Congo empatou com Portugal, venceu o Uzbequistão e perdeu para a Colômbia, se classificando pela primeira vez para a fase mata-mata.

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