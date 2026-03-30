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Futebol Técnico da seleção brasileira, Ancelotti diz que Danilo estará na lista final da Copa do Mundo Treinador cravou a presença do zagueiro do Flamengo no Mundial durante coletiva de imprensa antes do amistoso contra a Croácia

Faltam menos de 50 dias para a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, mas o técnico Carlo Ancelotti já antecipou que um jogador estará na lista final: o zagueiro Danilo, do Flamengo.

Em coletiva de imprensa antes do amistoso contra a Croácia, o italiano cravou a presença do defensor no Mundial.

— Danilo é um jogador muito importante. Não só no campo, mas também fora. Danilo é seguro de estar na lista final (para a Copa do Mundo) porque eu gosto dele como caráter, como personalidade, como jogador. Pode fazer todas as posições atrás. Então, entre os nove defensores, vai estar o Danilo — disse Ancelotti.

Danilo vai para sua terceira Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Ele foi convocado por Tite para os dois últimos Mundiais, em 2018 e 2022.

Na Rússia, o defensor era reserva e só entrou em campo em uma oportunidade, enquanto no Catar, ele assumiu a titulariade da posição e jogou três jogos, incluindo a eliminação para a Croácia.

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