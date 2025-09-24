A- A+

Invasão Técnico da seleção de Portugal tem casa invadida e perde mais de R$ 5 milhões Roberto Martínez jantava com a esposa em um restaurante no momento do crime, e notou a falta de relógios e joias de luxo quando retornou ao domicílio, segundo mídia portuguesa

O técnico da seleção portuguesa Roberto Martínez teve a casa invadida e perdeu cerca de 800 mil euros (R$ 5.69 milhões) em artigos de luxo como joias e relógios, segundo a imprensa portuguesa. O treinador espanhol de 52 anos havia saído do domicílio, no centro de Cascais, Portugal, para jantar com a esposa, e teve a péssima notícia quando retornou ao local, percebendo a falta dos objetos.

Embora ainda não tenha informações sobre os criminosos, a polícia portuguesa não descarta a hipótese de estar perante um golpe dado por uma quadrilha internacional.

De acordo com o casal, o crime ocorreu entre as 16h e as 20h de sábado (12h e 18h no horário de Brasília), justamente, o período em que os proprietários se ausentaram de casa, segundo o jornal local Correio da Manhã.

Ainda de acordo com a denúncia, os ladrões teriam arrombado uma das portas da casa de Martínez e, com tempo, procuraram os itens mais valiosos, sabendo que Roberto Martínez e a mulher não estariam. Desta forma, a coleção de relógios de luxo da família se tornou um dos principais alvos da quadrilha. Não foram divulgados todos os itens roubados, somente o valor estimado de perdas.

Após a queixa do casal, alguns agentes policiais de Cascais os acompanharam até a casa. A prioridade foi preservar o local do crime e recolher prova para a perícia (como impressões digitais, vestígios de cabelos ou outros elementos deixados pelos assaltantes) para dar início à investigação.

A ação destes criminosos passa por constituir pequenas células de assaltantes, com extenso registro criminal, e capazes de não deixar vestígios nos locais dos crimes. Os golpes são normalmente feitos por encomenda, com receptadores já definidos no estrangeiro.

