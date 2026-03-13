Técnico da seleção feminina de Luxemburgo é demitido após denúncias de mensagens inapropriadas
Federação afirma que comportamento foi considerado incompatível com valores éticos do futebol
A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) anunciou nesta quinta-feira a demissão imediata do técnico da seleção feminina, Daniel Santos, após denúncias de que o treinador teria enviado mensagens consideradas inapropriadas a jogadoras da equipe.
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O treinador, de 44 anos, estava no cargo desde 2020. Segundo a federação, a decisão foi tomada após várias atletas relatarem comportamentos inadequados, que vieram ao conhecimento do conselho administrativo da entidade em 11 de março de 2026.
— Várias denúncias indicaram o envio de mensagens inapropriadas por parte do treinador a determinadas jogadoras da seleção — informou a federação em comunicado oficial.
No comunicado, a FLF afirmou que os episódios foram considerados graves, especialmente por ocorrerem dentro de uma relação de autoridade entre treinador e atletas.
— Esses comportamentos, ocorrendo no contexto de uma relação de autoridade e responsabilidade, são contrários aos valores éticos e ao quadro de respeito exigido pela federação — declarou a entidade.
A federação acrescentou que a decisão foi tomada para proteger as jogadoras e preservar a integridade do ambiente esportivo, destacando que a perda de confiança das atletas tornou impossível a continuidade do trabalho.
Daniel Santos havia assumido o comando da seleção feminina após trabalhar como auxiliar técnico nas seleções masculinas de base de Luxemburgo, incluindo as equipes sub-21 e sub-19.
A demissão ocorre em um momento esportivo difícil para a equipe. Nos dois primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo feminina de 2027, Luxemburgo sofreu derrotas expressivas para a Escócia: 5 a 0 e 7 a 0.