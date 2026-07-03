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COPA DO MUNDO Técnico de Cabo Verde diz estar orgulhoso do time, apesar da eliminação: "Dignificamos o país" O treinador, de 56 anos, afirmou que Cabo Verde deixa após a disputa do Mundial uma marca no futebol internacional

O técnico Pedro Leitão 'Bubista' Brito não escondeu a satisfação pelo desempenho do seu time não só nesta sexta-feira, quando perdeu para a Argentina na prorrogação, mas em toda a disputa da Copa do Mundo 2026, competição na qual enfrentou mais dois campeões mundiais - Espanha e Uruguai - e não foi derrotado no tempo normal de jogo.

"Tenho orgulho do time, do grupo de trabalho, dignificamos nosso país. Enfrentamos o campeão do mundo, empatamos duas vezes, levamos para disputa para a prorrogação", afirmou Bubista, visivelmente emocionado.

O treinador, de 56 anos, afirmou que Cabo Verde deixa após a disputa do Mundial uma marca no futebol internacional. "Mostramos durante o Mundial caráter e uma identidade de nossa seleção."

O atacante Semedo, que entrou aos 35 minutos do segundo tempo, também fez sua análise da partida. "A gente sabia que seria um jogo complicado, a Argentina é uma das melhores seleções do mundo e demos o nosso máximo. É uma sensação inexplicável, estamos todos felizes e vamos sair de cabeça erguida. Melhor que isso não podia ser."

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