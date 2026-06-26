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Copa do Mundo Técnico de Gana critica VAR por pênalti não marcado contra Inglaterra O lanceu aconteceu no fim do empate em 0 a 0 com os ingleses

O técnico de Gana, o português Carlos Queiroz, criticou nesta sexta-feira (26) a não utilização do VAR após um pênalti que, na sua visão, deveria ter sido marcado a favor de sua equipe durante o empate em 0 a 0 com a Inglaterra, um lance que não foi revisado nem pelo árbitro de campo, nem pelo árbitro de vídeo.

"O VAR deveria estar lá para ajudar os árbitros", declarou Queiroz.

No minuto 78 da partida disputada na quarta-feira em Foxborough, Massachusetts, o atacante ganês Prince Adu caiu na área após uma disputa com o zagueiro inglês Ezri Konsa quando avançava sozinho em direção ao gol.

O árbitro hondurenho Said Martínez não marcou falta nem consultou o VAR para revisar o lance.

"Já deveríamos estar classificados com seis pontos. Somos bons em pênaltis", explicou o português, em referência ao lance.

"O VAR foi introduzido em 2016 e utilizado pela primeira vez na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Não há desculpa nem motivo para que ele não evolua, e é hora de a Fifa analisar o que aconteceu desde então", criticou o treinador.

O VAR "foi projetado para ajudar os árbitros a conduzir as partidas e tomar as decisões corretas. Espero que melhore nos próximos anos", concluiu Queiroz.

O atacante Antoine Semenyo também lamentou que os jogadores ganenses não tenham pressionado mais o árbitro para revisar a jogada.

"Os jogadores precisam confrontar o árbitro para reclamar. Temos que ser mais insistentes com os árbitros, pressionar mais, porque é muito frustrante que o lance não tenha sido revisado pelo VAR".

Queiroz, que disputa sua quarta Copa do Mundo como técnico, já havia ironizado sobre a atuação do árbitro de vídeo após o jogo de quarta-feira.

"O VAR ainda está funcionando no Mundial? Duvido. O VAR foi tomar um café", disse ele na ocasião, reiterando que o lance "foi claramente pênalti".

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