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SÉRIE B

Técnico de LeBron James na NBA assiste à vitória do Náutico sobre o Ceará nos Aflitos

Nick Nurse acompanhou a partida dessa terça-feira (18) vestindo a camisa alvirrubra nas arquibancadas

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Nick Nurse, técnico de Lebron James na NBA, acompanhou a vitória do Náutico sobre o Ceará na noite dessa terça-feira (18)Nick Nurse, técnico de Lebron James na NBA, acompanhou a vitória do Náutico sobre o Ceará na noite dessa terça-feira (18) - Foto: Paulo Matheus / Clube Náutico Capibaribe

O Esportes da Sorte Aflitos teve uma presença ilustre nas arquibancadas na noite dessa terça-feira (18).

O norte-americano Nick Nurse, técnico do Philadelphia 76ers e atual comandante de LeBron James na NBA, acompanhou de perto a vitória do Náutico por 1 a 0 sobre o Ceará, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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Casado com a recifense e ex-jogadora de vôlei Roberta Nurse, o treinador aproveitou a passagem pela capital pernambucana para visitar os Aflitos.

Vestindo a camisa alvirrubra, Nurse distribuiu cumprimentos aos torcedores e fez um tour completo pelas instalações da sede do clube.
 

 

Pela manhã, o comandante cumpriu agenda no Colégio CBV, em Boa Viagem, onde ministrou uma palestra voltada para atletas da própria instituição e da equipe alvirrubra, além de treinadores de basquete.

Trajetória no basquete
No comando do Philadelphia 76ers desde 2023, Nick Nurse soma uma trajetória de peso na liga norte-americana.

O treinador alcançou o topo do basquete mundial em 2019, quando conquistou o título da NBA à frente do Toronto Raptors superando o Golden State Warriors.

No ano seguinte, em 2020, foi eleito o Técnico do Ano na liga.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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