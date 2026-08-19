Técnico de LeBron James na NBA assiste à vitória do Náutico sobre o Ceará nos Aflitos
Nick Nurse acompanhou a partida dessa terça-feira (18) vestindo a camisa alvirrubra nas arquibancadas
O Esportes da Sorte Aflitos teve uma presença ilustre nas arquibancadas na noite dessa terça-feira (18).
O norte-americano Nick Nurse, técnico do Philadelphia 76ers e atual comandante de LeBron James na NBA, acompanhou de perto a vitória do Náutico por 1 a 0 sobre o Ceará, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro.
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Casado com a recifense e ex-jogadora de vôlei Roberta Nurse, o treinador aproveitou a passagem pela capital pernambucana para visitar os Aflitos.
Vestindo a camisa alvirrubra, Nurse distribuiu cumprimentos aos torcedores e fez um tour completo pelas instalações da sede do clube.
VISITA ESPECIAL NOS AFLITOS!— Náutico (@nauticope) August 19, 2026
O Estádio Esporte da Sorte Aflitos recebeu uma visita especial na noite de ontem (18). Nick Nurse, técnico do Philadelphia 76ers e treinador de LeBron James na NBA, esteve presente junto com sua esposa, que é… pic.twitter.com/7f27pHjtUL
Pela manhã, o comandante cumpriu agenda no Colégio CBV, em Boa Viagem, onde ministrou uma palestra voltada para atletas da própria instituição e da equipe alvirrubra, além de treinadores de basquete.
Trajetória no basquete
No comando do Philadelphia 76ers desde 2023, Nick Nurse soma uma trajetória de peso na liga norte-americana.
O treinador alcançou o topo do basquete mundial em 2019, quando conquistou o título da NBA à frente do Toronto Raptors superando o Golden State Warriors.
No ano seguinte, em 2020, foi eleito o Técnico do Ano na liga.