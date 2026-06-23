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COPA DO MUNDO Técnico de Portugal exalta o "ícone" Cristiano Ronaldo Aos 41 anos, o jogador se tornou um assunto recorrente nas coletivas de imprensa de Portugal após seu desempenho na rodada de abertura do Grupo K

O técnico de Portugal, Roberto Martínez, defendeu nesta segunda-feira (22) a importância de Cristiano Ronaldo para o jogo de sua equipe, após as críticas dirigidas ao craque depois do empate em 1 a 1 da seleção portuguesa em sua estreia contra a República Democrática do Congo.

"Tem que ter muita clareza de como chegar à área do oponente, mas você precisa daquele jogador que abre os espaços no último momento e o Cristiano é o melhor para fazer isso", declarou o técnico espanhol em uma coletiva de imprensa em Houston, no Texas.

"É um jogador que tem esse movimento, de abrir o espaço, a finalização, é um pouco a última peça dentro do modelo de jogo que nós temos em Portugal", acrescentou em relação a CR7, a quem descreveu como um "ícone".

Aos 41 anos, o ídolo nacional se tornou um assunto recorrente nas coletivas de imprensa de Portugal após seu desempenho apagado na partida contra a seleção africana, na rodada de abertura do Grupo K.

Seus companheiros de equipe, e agora seu técnico, saíram em sua defesa contra uma imprensa que começa a questionar sua influência em um elenco da seleção repleto de talento, como o do centroavante do PSG, Gonçalo Ramos, que teve pouquíssimos minutos em campo na estreia.

Martínez não confirmou se Ronaldo estará entre os titulares para a segunda partida, nesta terça-feira, contra o Uzbequistão, em Houston, ressaltando que nunca divulga a escalação antes de informar os próprios jogadores.

Ele destacou, no entanto, o que torna especial o vencedor de cinco Bolas de Ouro, um jogador com 143 gols em 229 partidas pela seleção, que desde 2023 atua na rica, porém pouco prestigiada, liga saudita.

"Ele reage como um capitão, com muita experiência, que podemos usar todos. O sexto Mundial e toda sua carreira, estamos falando de alguém que está defendendo e representando a seleção por 21 temporadas. Então, ele tem uma fome incrível de continuar melhorando e ajudando o grupo e é um exemplo",acrescentou o treinador sobre CR7.

Martínez minimizou as críticas que sua equipe recebeu após a estreia.

"Quando você não atinge o resultado é normal ter críticas, mas para nós isso não faz parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia (...) O barulho não entra no vestiário".

Martínez alertou que o Uzbequistão não será um adversário fácil.

"Eles têm uma estrutura defensiva muito boa e clareza de jogo, e o técnico é muito experiente", disse ele.

O técnico do Uzbequistão, o italiano Fabio Cannavaro, reconheceu a dificuldade de enfrentar Portugal, uma equipe com "os melhores meio-campistas" e "um dos maiores jogadores da história (Ronaldo)".

Porém, ele insistiu que sua equipe encarava a partida sem "medo" e pediu maior "intensidade" e um "espírito mais combativo" do que na derrota por 3 a 1 para a Colômbia.

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