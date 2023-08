A- A+

Futebol Técnico do America-RJ partiu para cima de torcedores do clube; veja vídeo Alfredo Sampaio partiu para cima de torcedores do America, ao lado do filho, Alfredo Neto, preparador físico da equipe

Alfredo Sampaio, técnico do America-RJ, tentou agredir de torcedores do clube, ao lado do filho, Alfredo Neto, preparador físico, e os demais membros de sua comissão técnica. O comandante teve que ser contido pelos próprios jogadores do America. Alfredo é conhecido por ter "descoberto" e treinado Ronaldo Fenômeno, no São Cristovão.

O treinador se irritou com as cobranças da torcida logo após a derrota da última quarta-feira (2), por 4x3, para o Sampaio Corrêa-RJ, no estádio Lourivaldão, que marcou a eliminação da equipe do Campeonato Carioca A2.

Em uma rede social, um perfil criado por torcedores que opinam e dão notícias sobre o time, "Setor America", indignou-se com a atitude do treinador e lamentou a eliminação do America.

"Um absurdo! Já não basta a teimosia desse técnico nas escalações, agora ele quer partir pra cima? Torcedor é isso, vive o clube, chora, sorri, sofre, xinga, é necessário aturar ou festejar com o torcedor, ele por outro lado amanhã estará em outro clube ou no sindicato. [...] Hoje foi um dia difícil pra nós, por mais um ano vamos passar pelo pesadelo da A2, precisávamos de uma vitória e ainda dependíamos de um tropeço do Artsul, mas não conseguimos nem fazer o nosso, perdemos por 4x3 para o Sampaio Corrêa", lamentou

O America agora disputa a Copa Rio, torneio que dá uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e outra para a Copa do Brasil, para o campeão e o vice. Na primeira fase, o duelo será contra o Belford Roxo, com jogo de ida no dia 16 de agosto (quarta-feira), às 14h45, no estádio Nélio Gomes.

Conheça Alfredo Sampaio



Como jogador: Por 15 anos, ele foi zagueiro, embora com desempenho mediano, após começar no futsal. Seu percurso seguiu para o futebol de campo no America, graças ao pai ligado à diretoria. Ele passou pelo Fluminense, seu clube do coração, São Cristóvão e Bonsucesso. Em 1980, rumou à Venezuela para jogar no exterior, mantendo presença internacional até 1990, com passagens pelo Marrocos e Oriente Médio.

Houve regressos temporários: em 1987, ao São Cristóvão, e no fim de 1988, para um time de Los Angeles, EUA. Em 1990, voltou ao America, onde encerrou a carreira aos 32 anos após cirurgia no joelho. Hoje, atua como treinador de futebol.

Como técnico: Sempre dirigindo equipes menores do Rio de Janeiro, como São Cristóvão, ele descobriu e treinou Ronaldo Fenômeno antes deste ser vendido ao Cruzeiro em 1992, aos 17 anos. Passou por várias equipes como Bangu, Portuguesa-RJ, America, Itaperuna, Entrerriense, Friburguense e Madureira. Teve passagem pelo Avaí durante parte do Campeonato Brasileiro da Série B de 2007.

Tornou-se auxiliar de Romário no Vasco da Gama em 2008, mas assumiu como técnico após a saída de Romário. No entanto, também deixou o Vasco depois de desentendimentos, incluindo um com Edmundo.

Passou por várias equipes nos anos seguintes, incluindo Madureira, Cabofriense, Boavista-RJ, Duque de Caxias, Volta Redonda, Bonsucesso, Resende e novamente Bangu. Em 2021, assumiu o Madureira e continuou em 2022 no Campeonato Carioca, mas foi demitido após um ano no comando. Em 3 de março de 2023, foi anunciado como treinador do América para a disputa da Série A2 do Campeonato Carioca.

